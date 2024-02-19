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Три країни блокують фінансування Bayraktar та артснарядів для України

Христина Петренко
glavcom.ua
Три країни блокують фінансування Bayraktar та артснарядів для України
Безпілотник Bayraktar
фото: AP

Кошти на фінансування безпілотників Bayraktar і артилерійських снарядів повинен був виділити Євросоюз

Греція, Кіпр і Франція заблокували фінансування постачання для України безпілотників Bayraktar і артилерійських снарядів турецького виробництва, які мали закуповуватися за європейські кошти. Про це повідомляє грецьке видання Kathimerini.

«Під час засідання Комітету з питань політики та безпеки Європейського Союзу на початку минулого тижня три країни заявили про свою опозицію, наклавши вето на пропозицію, яка, як здавалося, отримала підтримку більшості держав-членів», – інформує видання.

Посилаючись на дипломатичне джерело в Брюсселі, видання зазначає, що постійні представництва Греції та Кіпру в ЄС певний час бачили ознаки того, що готується велике замовлення з боку Туреччини, яке буде фінансуватися за кошти ЄС, призначені для екстрених потреб України.

«Коли це дійсно підтвердилося, постійні представники Греції, Кіпру та Франції швидко відреагували, заблокувавши процедуру», – зазначає видання.

Нагадаємо, у липні минулого року в Україні розпочалось будівництво заводу з виробництва Bayraktar. Турецька компанія Baykar отримала ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні. 

Нещодавно генеральний директор турецької компанії Baykar Халук Байрактар підтвердив, що під Києвом уже будується завод із виробництва безпілотників Bayraktar відповідно до досягнутої між двома державами домовленості.

За словами Байрактара, для завершення будівництва «нам потрібно близько 12 місяців», після чого компанія планує перейти до встановлення обладнання й організаційної структури.

Завод вироблятиме близько 120 безпілотників на рік, але сказав, що їхня конкретна модель – TB2 чи TB3 – поки не обрана.

До слова, після успішного експорту безпілотних літальних апаратів TB-2 Bayraktar Туреччина намагається сконцентрувати зусилля своєї оборонної промисловості на розробці та виробництві нових морських безпілотників.

Читайте також: Виробник Bayraktar пояснив, коли в Україні запрацює завод із виробництва дронів
Теги: Туреччина Франція фінансування Байрактар

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