Над Європою нависла подвійна загроза. Макрон бʼє на сполох

Макрон заявив, що європейці тепер повинні самі забезпечувати свою безпеку

Військові витрати Франції досягнуть позначки у 64 млрд євро до 2027 року

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про намір суттєво збільшити оборонні витрати країни, посилаючись на безпрецедентні загрози – від російської агресії до терористичних загроз та кібернападів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bfm TV.

Макрон наголосив, що свобода Європи перебуває під загрозою через вторгнення в Україну і невизначеність з боку Сполучених Штатів.

«Ніколи з 1945 року свобода не була під такою загрозою, і ніколи мир на нашому континенті не залежав так сильно від рішень, які ми приймаємо сьогодні... Скажімо просто: щоб бути вільним у цьому світі, тебе потрібно боятися, а щоб тебе боялися, ти повинен бути сильним», – сказав президент Франції.

Як зазначив французький президент, оборонні дії слід посилити також через «зруйновану» надію на мир у Європі, через події на Близькому Сході, в Африці. Окремо він підкреслив «наростальний гібридний характер конфліктів», «постійність російської загрози на кордонах Європи» і «технологічні перегони», котрі паралельно відбуваються.

Додаткові ресурси Франції, на думку її президента, слід спрямувати на такі «слабкі місця», як поповнення запасів боєприпасів, «зброю масового ураження і високоточну зброю», безпілотники, «космічні можливості», «обладнання, щодня необхідне для проведення операцій», зміцнення протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

Макрон оголосив, що з огляду на зростаючі загрози, військові витрати досягнуть до 64 млрд євро до 2027 року, коли він залишить свою посаду президента.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон розкритикував застосування Трампом мит проти об'єднаної Європи. Макрон заявив, що Франція висловлює рішуче несхвалення у зв’язку з оголошенням про введення з 1 серпня горизонтальних мит у розмірі 30% на експорт з ЄС до Сполучених Штатів.

Раніше «Главком» повідомляв, що 1 липня російський диктатор Володимир Путін та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову. Це був їхній перший контакт з 2022 року, про який відомо публічно. Еммануель Макрон закликав Путіна домовитися про припинення вогню в Україні «якомога швидше». Також Єлисейський палац повідомив, що французький президент має намір продовжити «розмови» з російським диктатором.

До слова, міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що французький президент телефонував російському диктатору Володимир Путіну через іранську ядерну програму.