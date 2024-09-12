Будинок з кінотеатром та земельні ділянки: АРМА оголошує конкурс на майно олігарха Фукса

Ухвалою Галицького районного суду м. Львова активи бізнесмена було арештовано та передано в управління АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурси з відбору оцінювачів та управителів для арештованих активів бізнесмена Павла Фукса. Ці активи було арештовано та передано в управління АРМА ухвалою Галицького районного суду м. Львова, повідомляє пресслужба Нацагентства.

Серед майна – елітний житловий будинок та шість земельних ділянок на березі р. Дніпро у смт. Козин, Обухівського району Київської області. Також в управління планують передати корпоративні права компаній, що належать Фуксу: ТОВ «КУА «Еф Сі Ай Партнерс» (100%), АТ «ЗНВКІФ «Київський» (100%) та «Інтерстрой Груп» (62%).

«У середині приватного будинку розміщено вартісні та якісні меблі, побутову техніку, облаштовано кінотеатр, тренажерну залу та масажний салон. А земельні ділянки знаходяться на березі р. Дніпро серед елітної приватної забудови та можуть використовуватись для різних задач: від ведення сільського господарства та садівництва до будівництва», – додали в АРМА.

Як повідомлялося, у травні 2023 року СБУ повідомила Фуксу про підозру у масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами України та систематичному ухиленні від сплати податків.

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На той час він уже більше року мешкав у Лондоні, куди виїхав до початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, що 18 червня Рада нацбезпеки і оборони України запровадила санкції проти олігархів Дмитра Фірташа і Павла Фукса. За словами секретаря РНБО, Фукс, як показали перевірки, причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні. Також РНБО продовжила санкції щодо низки фізичних і юридичних осіб, які було запроваджено в 2018 році терміном на три роки.