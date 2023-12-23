Гарантії безпеки для України. Які країни ЄС ще не приєдналися до декларації

Андрій Сибіга: «Ми зараз працюємо з цими партнерами, щоб вони також приєдналися до декларації»

Шість країн Європейського союзу поки не долучилися до декларації, що стосується гарантій безпеки для України. Про це повідомив заступник глави Офісу президента України Андрій Сибіга в ефірі телемарафону.

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«З 27 країн ЄС лише 6 наразі не приєдналися до спільної декларації (щодо гарантій безпеки для України – ред.)», - заявив Сибіга.

За його словами, мова йде про Австрію, Хорватію, Польщу, Угорщину, Словаччину та Мальту.

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«Ми зараз працюємо з цими партнерами, щоб вони також приєдналися до декларації», – додав заступник голови ОП.

Сибіга зауважив, що, на його думку, переконувати у доцільності приєднання не потрібно, адже всі розуміють, що рано чи пізно це відбудеться.

«Просто ми говоримо про конкретні речі, в чому та чи інша держава сильна і готова взяти на себе зобов'язання в одному з блоків, зафіксованих у декларації. Я думаю, що всі ці держави мають політичну волю стати стороною декларації», – додав він.

Андрій Сибіга додав, що питання приєднання до декларації щодо гарантій безпеки обговорювалося на зустрічі президента Володимира Зеленського з польським міністром закордонних справ у Києві.

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«Були доведені наші очікування, почули позицію польської сторони. Переконаний, що ми вийдемо на правильний результат, якого заслуговують обидві країни», – сказав він.

Нагадаємо, члени країн «Великої сімки» погодили спільну декларацію, в якій йдеться про довгострокову безпекову та економічну підтримку, яку вони планують надати Україні.

До слова, українська делегація провела з Німеччиною черговий раунд консультацій про укладання двосторонньої угоди щодо гарантій безпеки.