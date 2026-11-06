У Львові чоловік розбив голову об нову скульптуру в центрі міста

Адвокат постраждалого заявив про небезпечне розташування мистецького об'єкта. Після інциденту конструкцію перемістили на іншу ділянку проспекту.

У центрі Львова чоловік травмував голову, зіткнувшись із дерев'яною скульптурою «Правда», встановленою на проспекті Свободи. Постраждалого доправили до лікарні, де йому наклали шви. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис адвоката Олега Мицика.

Як чоловік травмувався об скульптуру

Інцидент стався ввечері 5 листопада. За словами адвоката, його клієнт повертався з роботи та йшов пішохідною алеєю проспекту Свободи. Чоловік не помітив довгої горизонтальної колоди, яка виступає з дерев'яної голови приблизно на рівні людського обличчя.

Олег Мицик зазначив, що зіткнення сталося в темну пору доби – близько 18:30. Конструкція не була освітлена, а кашкет, який носив чоловік, міг додатково обмежити огляд. Постраждалий викликав швидку допомогу, після чого його доправили до лікарні, де наклали кілька швів на голові.

Адвокат звернув увагу на вимоги державних будівельних норм щодо безпеки пішохідних маршрутів. Зокрема, пункт 5.1.10 ДБН В.2.2-40:2018 забороняє встановлювати перешкоди на шляхах руху пішоходів. Інший пункт цих норм – 5.5.2 – регулює розміщення конструкцій, нижній край яких розташований на висоті від 0,7 до 2,1 м від рівня пішохідного шляху.

На думку Мицика, для мистецьких об'єктів потрібно обирати місця, де вони не створюватимуть перешкод для пересування людей.

«Мистецький задум не повинен реалізовуватися за рахунок безпеки людей», – наголосив адвокат.

фото: Igor Zinkevych/Facebook

Скульптуру перемістили після звернення

Після звернення адвоката до міської влади управління культури спільно з організаторами «Тижня скульптури у Львові» та автором роботи ухвалили рішення змінити місце розташування мистецького об'єкта.

Задля безпеки пішоходів скульптуру «Правда» перемістили на освітлену бічну ділянку проспекту Свободи, ближче до ліхтаря, де пішохідний рух менш інтенсивний. Про це 6 листопада повідомила Львівська міська рада.

У мерії також заявили, що наступного тижня скульптуру повністю приберуть із простору, яким можуть пересуватися пішоходи.

фото: Львівська міська рада / Facebook

Водночас міська рада повідомила, що до бригад швидкої допомоги та медичних закладів Львова ніхто з травмою, про яку розповів адвокат, не звертався. Ця інформація відрізняється від слів Олега Мицика, який стверджує, що його клієнта доправили до лікарні та наклали йому шви.

Адвокат повідомив, що конфлікт вичерпано. За його словами, метою постраждалого було домогтися переміщення скульптури в безпечне місце та запобігти подібним випадкам у майбутньому.

Нагадаємо, 6 листопада «Главком» розповідав про нову дерев'яну скульптуру «Правда», яку встановили на проспекті Свободи у Львові. Робота художника Володимира Семківа викликала жваве обговорення в соцмережах: користувачі по-різному оцінили незвичну композицію та її художній задум.