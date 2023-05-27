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Генпрокурор України та сенатор США провели зустріч: про що говорили

Діана Гасюк
glavcom.ua
Генпрокурор України та сенатор США провели зустріч: про що говорили
генпрокурор Андрій Костін і американський сенатор Ліндсі Грем
фото: Офіс генпрокурора

Генпрокурор України обговорив із сенатором Гремом шляхи протидії ПВК «Вагнер»

Генпрокурор Андрій Костін і американський сенатор Ліндсі Грем обговорили системну співпрацю з метою протидії злочинній діяльності ПВК «Вагнер» – як в Україні, так і в інших державах.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора у Телеграмі, передає Укрінформ.

Костін подякував американській стороні за тверду позицію на підтримку України та її боротьби за справедливість і притягнення до відповідальності держави-агресора – Росії.

Під час зустрічі йшлося також про можливість спрямування конфіскованих США у російського олігарха $5,4 млн на реабілітацію українських захисників.

«Ми повинні домогтися покарання тих, хто організував і фінансує цю війну, та змусити їх заплатити за всю шкоду та всі заподіяні страждання», – наголосив генпрокурор.

Як повідомлялося, суд у США конфіскував у російського бізнесмена Костянтина Малофєєва 5,4 млн доларів.

Нагадаємо, американський сенатор, республіканець Ліндсі Грем закликав у прямому ефірі новинного каналу «прибрати» президента РФ Володимира Путіна. 

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Теги: Генпрокурор прокурор Андрій Костін

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