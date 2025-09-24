Головна Світ Політика
search button user button menu button

Генсек ООН повідомив, скільки українців загинуло через російську агресію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Генсек ООН повідомив, скільки українців загинуло через російську агресію
За словами Гутерреша, Росія вбила понад 40 тис. цивільних, ще 36. тис. – поранила
скріншот з відео Офісу президента

Антоніу Гутерреш закликав Російську Федерацію негайно припинити удари по цивільних в Україні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули понад 40 тис. цивільних, ще понад 36 тис. осіб отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його виступ на засіданні Ради безпеки ООН.

«Це лише підтверджені показники. Цивільні на території Росії також усе більше наражаються на небезпеку. Я хочу підкреслити: атаки на цивільних і цивільну інфраструктуру є забороненими відповідно до міжнародного права. Вони повинні зупинитися зараз», – каже він.

Генсек ООН додав, що війна призводить до перебоїв у доступі українців до води, електроенергії та освіти. Водночас Росія свідомо намагається створювати блекаути напередодні зими.

Гутерреш також висловив занепокоєння ядерними погрозами Кремля та ситуацією на Запорізькій АЕС, наголосивши, що всі країни повинні забезпечити дотримання міжнародного законодавства та захист цивільного населення. Він додав, що ООН продовжує надавати допомогу всім, хто цього потребує, і закликав донорів приєднуватися до плану гуманітарного реагування для України.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш виступив на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС), де закликав до припинення війни в Україні. Він наголосив, що мир має бути справедливим, всеосяжним та сталим і ґрунтуватися на Статуті ООН та міжнародному праві.

До слова, у липні кількість жертв серед мирного населення Україні досягла нового трирічного максимуму за останні три роки війни.

Читайте також:

Теги: Антоніу Гутерріш ООН Радбез ООН

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами президента, міжнародні обіцянки у Будапештському меморандумі були лише порожніми словами
Зеленський: Будапештський меморандум провалився, Україна будує нову архітектуру безпеки
Сьогодні, 06:51
Трамп вихваляв прогрес, досягнутий з моменту його повернення до Білого дому
Трамп розхвалив США на Генасамблеї ООН
Вчора, 17:23
Українська делегація на чолі із Зеленським наступного тижня відвідає Генасамблею ООН
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Японія не визнає палестинську державу, щоб зберегти зв'язки зі США
Японія не визнає палестинську державу, щоб зберегти зв'язки зі США
17 вересня, 03:44
Політичний шторм Палестини наближається
Історичне голосування ООН: крок до визнання Палестини
16 вересня, 12:10
Андрій Мельник закликав держави-члени ООН запровадити узгоджені санкції
Постпред України в ООН озвучив, де далі чекати російські дрони
13 вересня, 09:20
Представник Китаю Ген Шуан наголосив на важливості вирішення суперечок через діалог
Китай вважає інцидент із дронами в Польщі наслідком поширення кризи в Україні
13 вересня, 02:34
Голосування передує майбутньому саміту ООН, що відбудеться 22 вересня
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про створення Палестинської держави
12 вересня, 20:27
Представник Державного департаменту заявив, що США «пишаються своїми досягненнями у сфері прав людини»
США вперше виходять з ключової доповіді ООН з прав людини
28 серпня, 21:30

Політика

Сенатор Грем заявив про «переломний момент» після заяв Трампа про Україну
Сенатор Грем заявив про «переломний момент» після заяв Трампа про Україну
Генсек ООН повідомив, скільки українців загинуло через російську агресію
Генсек ООН повідомив, скільки українців загинуло через російську агресію
Президент Південної Кореї закликав КНДР розпочати «нову еру» у відносинах
Президент Південної Кореї закликав КНДР розпочати «нову еру» у відносинах
Вторгнення в повітряний простір НАТО неприпустиме – Гегсет
Вторгнення в повітряний простір НАТО неприпустиме – Гегсет
Атака на Україну, заяви Трампа та Зеленського: головне за ніч
Атака на Україну, заяви Трампа та Зеленського: головне за ніч
Зеленський розповів, де Україна пропонувала Росії провести переговори на рівні лідерів
Зеленський розповів, де Україна пропонувала Росії провести переговори на рівні лідерів

Новини

Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Сьогодні, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Сьогодні, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua