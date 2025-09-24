Генсек ООН повідомив, скільки українців загинуло через російську агресію

Антоніу Гутерреш закликав Російську Федерацію негайно припинити удари по цивільних в Україні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули понад 40 тис. цивільних, ще понад 36 тис. осіб отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його виступ на засіданні Ради безпеки ООН.

«Це лише підтверджені показники. Цивільні на території Росії також усе більше наражаються на небезпеку. Я хочу підкреслити: атаки на цивільних і цивільну інфраструктуру є забороненими відповідно до міжнародного права. Вони повинні зупинитися зараз», – каже він.

Генсек ООН додав, що війна призводить до перебоїв у доступі українців до води, електроенергії та освіти. Водночас Росія свідомо намагається створювати блекаути напередодні зими.

Гутерреш також висловив занепокоєння ядерними погрозами Кремля та ситуацією на Запорізькій АЕС, наголосивши, що всі країни повинні забезпечити дотримання міжнародного законодавства та захист цивільного населення. Він додав, що ООН продовжує надавати допомогу всім, хто цього потребує, і закликав донорів приєднуватися до плану гуманітарного реагування для України.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш виступив на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС), де закликав до припинення війни в Україні. Він наголосив, що мир має бути справедливим, всеосяжним та сталим і ґрунтуватися на Статуті ООН та міжнародному праві.

До слова, у липні кількість жертв серед мирного населення Україні досягла нового трирічного максимуму за останні три роки війни.