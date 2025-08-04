Кожен п'ятий звіт ООН завантажують менше ніж 1 тис. разів

Майже ніхто не звертає увагу на доповіді Організаціії Об’єднаних Націй. Як повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters, про це йдеться у новому документі організації, присвяченому пошуку способів підвищити ефективність та скоротити витрати відомства.

«Велика кількість засідань і доповідей доводить систему – і всіх нас – до межі. Багато з цих доповідей мало хто читає. 5% найпопулярніших звітів завантажують понад 5 500 разів, у той час як кожен п'ятий звіт завантажують менше 1 тис. разів. І завантаження не обов'язково означає читання», – сказав генеральний секретар ООН.

Представник організації зазначив, що торік система ООН забезпечила проведення 27 тис. засідань за участю 240 органів, а Секретаріат підготував 1100 доповідей. Це на 20% більше, ніж 1990 року.

У березні генсек створив цільову групу ООН80, призначену для реформування організації. За його словами, ООН перебуває в кризі ліквідності вже мінімум сім років поспіль, оскільки не всі зі 193 держав-членів сплачують обов'язкові регулярні внески у повному обсязі та вчасно. Щоб підвищити ефективність ООН, Гуттеріш запропонував проводити менше засідань та публікувати менше доповідей.

Раніше Організація Об’єднаних Націй висловила глибоке занепокоєння через арешти жінок і дівчат в Афганістані, яких бойовики «Талібану» звинувачують у порушенні правил зовнішнього вигляду.

До слова, Росія намагається чинити інформаційний тиск на Організацію Об'єднаних Націй (ООН), щоб легалізувати так звані референдуми на тимчасово окупованих територіях України.