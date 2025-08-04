Головна Світ Економіка
search button user button menu button

ООН поскаржилася: майже ніхто не читає її доповіді

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
ООН поскаржилася: майже ніхто не читає її доповіді
Звіти Організації Об'єднаних Націй не користуються широкою популярністю
фото із відкритих джерел

Кожен п'ятий звіт ООН завантажують менше ніж 1 тис. разів

Майже ніхто не звертає увагу на доповіді Організаціії Об’єднаних Націй. Як повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters, про це йдеться у новому документі організації, присвяченому пошуку способів підвищити ефективність та скоротити витрати відомства.

«Велика кількість засідань і доповідей доводить систему – і всіх нас – до межі. Багато з цих доповідей мало хто читає. 5% найпопулярніших звітів завантажують понад 5 500 разів, у той час як кожен п'ятий звіт завантажують менше 1 тис. разів. І завантаження не обов'язково означає читання», – сказав генеральний секретар ООН.

Представник організації зазначив, що торік система ООН забезпечила проведення 27 тис. засідань за участю 240 органів, а Секретаріат підготував 1100 доповідей. Це на 20% більше, ніж 1990 року.

У березні генсек створив цільову групу ООН80, призначену для реформування організації. За його словами, ООН перебуває в кризі ліквідності вже мінімум сім років поспіль, оскільки не всі зі 193 держав-членів сплачують обов'язкові регулярні внески у повному обсязі та вчасно. Щоб підвищити ефективність ООН, Гуттеріш запропонував проводити менше засідань та публікувати менше доповідей.

Раніше Організація Об’єднаних Націй висловила глибоке занепокоєння через арешти жінок і дівчат в Афганістані, яких бойовики «Талібану» звинувачують у порушенні правил зовнішнього вигляду. 

До слова, Росія намагається чинити інформаційний тиск на Організацію Об'єднаних Націй (ООН), щоб легалізувати так звані референдуми на тимчасово окупованих територіях України. 

Читайте також:

Теги: ООН Генсек ООН

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль звинувачує ООН у «ігноруванні доказів», які доводять «легітимность» анексії територій
РФ намагається тиснути на ООН, щоб легалізувати «референдуми» на окупованих територіях
5 липня, 03:39
Глава МЗС пообіцяв, що Україна докладатиме всіх зусиль для просування глобальної продовольчої безпеки
Україну обрано до Ради Продовольчої організації ООН
4 липня, 14:01
Україна залишається надійним партнером ФАО
Україна ввійшла до Ради Продовольчої організації ООН: МЗС пояснило, що це дає
4 липня, 16:08
Дипломатичне представництво Ізраїлю в Женеві назвало доповідь Альбанез «юридично необґрунтованою, наклепницькою та кричущим зловживанням її посадою»
США запровадили санкції щодо слідчої ООН по Газі
10 липня, 11:22
У МЗС РФ вважають «абсурдом» припущення, що Росія створює труднощі для безпечної експлуатації ЗАЕС
Удари по ЗАЕС: Росія агресивно відреагувала на заяву генсека ООН
10 липня, 11:01
Рубіо відреагував на заяву Макрона
Штати відкинули план Макрона про визнання палестинської держави
25 липня, 05:32
ООН закликала талібський режим припинити порушувати права людини
ООН засудила арешти афганських жінок за «неправильний хіджаб»
28 липня, 05:49
Міжнародний суд ООН зробив висновок щодо зміни клімату
Суд ООН визнав зміну клімату екзистенційною загрозою
24 липня, 13:14
Процес визнання Палестинської держави стимулює складна гуманітарна ситуація у Секторі Гази
Палестина. Визнавати чи не визнавати? Геополітика
1 серпня, 10:30

Економіка

ООН поскаржилася: майже ніхто не читає її доповіді
ООН поскаржилася: майже ніхто не читає її доповіді
Збитки на мільярди євро: у Німеччині різко зросла кількість крадіжок у магазинах
Збитки на мільярди євро: у Німеччині різко зросла кількість крадіжок у магазинах
Китай відкинув вимогу США припинити купувати нафту в Росії та Ірані
Китай відкинув вимогу США припинити купувати нафту в Росії та Ірані
ОПЕК+ збільшить видобуток нафти: у чому причина
ОПЕК+ збільшить видобуток нафти: у чому причина
Індія купуватиме російську нафту, попри погрози та мита Трампа – NYT
Індія купуватиме російську нафту, попри погрози та мита Трампа – NYT
Аналітики прогнозують падіння російського рубля через санкції Трампа – Reuters
Аналітики прогнозують падіння російського рубля через санкції Трампа – Reuters

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
271K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 серпня 2025
41K
Аграрій спрогнозував, що буде з цінами на картоплю восени
3928
Коли Путін з'їхав з глузду
3457
Покоління зумерів потерпає від «кризи чверті життя»: що це таке
2715
«Молодці». Журналіст розкритикував українських баскетболістів, які відмовилися грати за збірну

Новини

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
1 серпня, 05:45
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
31 липня, 22:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua