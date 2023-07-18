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Головний союзник Росії підтримав територіальну цілісність України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Головний союзник Росії підтримав територіальну цілісність України
Тегеран вірить у територіальну цілісність України і закликає Москву закінчити війну «шляхом політичного діалогу»
фото з відкритих джерел

За словами глави іранської дипломатії, територіальна цілісність кожної держави має стояти в основі міжнародного права

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян заявив, що Тегеран вірить у територіальну цілісність України і закликає Москву закінчити війну «шляхом політичного діалогу». Про це повідомили журналісти іранського агентства Nournews.

За словами глави іранської дипломатії, територіальна цілісність кожної держави має стояти в основі міжнародного права.

«Що стосується України, ми віримо в територіальну цілісність кожної країни, включно з Україною, яка має бути головним пріоритетом усіх країн на основі міжнародного права, і, звісно ж, ми продовжуємо наголошувати на завершенні війни через політичний діалог», – заявив Абдоллахіян.

Заяви іранського дипломата прозвучали на тлі ситуації навколо Ради співробітництва арабських держав Перської затоки. Річ у тім, що за підсумками діалогу в межах Ради співробітництва російська сторона, яка брала в ньому участь, підписала заяву про статус трьох островів поблизу Ормузької протоки, які Іран вважає своїми.

Фактично РФ підписала документ, що містить позицію щодо цих островів, яку Тегеран повністю не сприймає.

«Нещодавно в заяву Ради співробітництва країн Перської затоки було включено пункт проти Ірану щодо трьох островів, але ми показали, що не згодні з жодною зі сторін щодо територіальної цілісності та національного суверенітету Ірану», – наголосив Абдоллахіян.

Дипломат додав, що у зв'язку з цим посол РФ в Ірані був викликаний на бесіду, під час якої від нього вимагали пояснень. Однак, судячи з усього, слова російського дипломата не вразили іранських колег із МЗС, тому там заявили, що не потерплять надалі таких кроків Москви.

«Після виклику посла Росії в МЗС у нас були роз'яснення від російської влади, але ми не вважаємо їх достатніми і не сприймаємо повторення цієї практики з боку Росії або будь-якої іншої сторони щодо територіальної цілісності Ірану», – резюмував глава МЗС.

Нагадаємо, посла РФ у Тегерані Олексія Дєдова викликали в МЗС Ірану для роз'яснень щодо позиції Москви стосовно трьох островів Перської затоки. Йдеться про острови Абу-Муса, Великий Томб і Малий Томб, які, як вважають у Тегерані, «назавжди належать Ірану».

До слова, Іран засудив передачу касетних боєприпасів Україні – нібито це ще один приклад «дестабілізуючих дій Америки».

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Теги: Іран МЗС росія війна

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