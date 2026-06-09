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Парламент Угорщини одноголосно урізав зарплати депутатам на 40%

glavcom.ua
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Парламент Угорщини одноголосно урізав зарплати депутатам на 40%
Базовий оклад депутата зменшиться вже з наступного місяця
фото: Getty Images

Мадяр: це відповідь на багаторічне марнування державних коштів за Орбана

Угорський парламент одноголосно підтримав законопроєкт про скорочення зарплат депутатів, міністрів і прем'єра – реформа набере чинності вже наступного місяця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily News Hungary.

За законопроєктом, поданим правлячою партією «Тиса», проголосували 189 депутатів – жодного голосу проти чи утриманого не було. Базовий оклад рядового депутата впаде на 40% – з 6 061 до 3 636 євро на місяць до сплати податків. Ще відчутніше скорочення торкнеться прем'єра: Мадяр отримуватиме 10 556 євро проти попередніх 21 667 євро – мінус 51%.

Під скорочення потрапили й інші посади:

  • спікер парламенту – з ~18 056 до ~10 833 євро (-40%);
  • голови парламентських комітетів – з ~12 222 до ~7 333 євро (-40%);
  • міністри – з ~13 889 до ~8 333 євро (-40%).

Окрім зарплат, депутатам повністю скасували відшкодування витрат на мобільний зв'язок, а надбавки на оренду офісів, житла та утримання персоналу значно урізали. За урядовими підрахунками, заощаджених коштів вистачить на цілий рік операційних витрат парламенту.

Обіцянка виконана

Законопроєкт виконує передвиборчу обіцянку Мадяра. Після перемоги на виборах у квітні він заявив, що «марнування державних коштів буде припинено», а підтримка депутатів і фракцій скорочена. Прем'єр пояснює реформу необхідністю «проявити смирення перед виборцями» після 16 років правління Орбана, яке, за оцінками експертів, коштувало країні 186 млрд євро системної корупції.

Спікер парламенту Аґнеш Форштоффер також оголосила про перегляд системи декларування майна депутатів. За її словами, чинна система «була розроблена для обслуговування корумпованого правлячого класу» і не дозволяє порівнювати статки політиків рік до року.

Що далі

Мадяр вже анонсував наступний крок – скорочення зарплат мерів міст, проте ця ініціатива наштовхнулася на опір на місцях. Паралельно уряд готує законопроєкт про реформу державних ЗМІ, які за Орбана перетворилися на пропагандистський рупор влади.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що ще до голосування Мадяр оголосив: він особисто отримуватиме вдвічі менше за свого попередника Орбана.

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Теги: реформа зарплата Угорщина Віктор Орбан парламент законопроєкт Петер Мадяр

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