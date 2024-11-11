Головна Світ Політика
search button user button menu button

Делегати Талібану вперше відвідають кліматичну конференцію ООН в Азербайджані

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Делегати Талібану вперше відвідають кліматичну конференцію ООН в Азербайджані
Фактично ізольований на міжнародній арені уряд талібів допущено на Всесвітню конференцію з клімату в Азербайджані з 11 по 22 листопада
фото з відкритих джерел

ООН не визнає радикально-ісламістського уряду талібів

Представники афганського «Талібану» вперше візьмуть участь у великій кліматичній конференції Організації Об’єднаних Націй, котра розпочнеться сьогодні, 11 листопада. Про це повідомляє Reuters.

Інформацію підтвердили у МЗС Афганістану. Фактично ізольований на міжнародній арені уряд талібів допущено на Всесвітню конференцію з клімату в Азербайджані з 11 по 22 листопада.

Прессекретар відомства Абдул Кахар Балхі повідомив, що представники Національного агентства з охорони довкілля прибули до Баку. За словами дипломата, знайомого із ситуацією, Азербайджан справді запросив представників агентства з охорони довкілля Афганістану як «спостерігачів».

Оскільки ООН не визнає радикально-ісламістського уряду талібів, вони не мають повноважень брати участь в обговореннях між країнами-членами ООН.

Афганістан вважається однією з країн, котрі найбільше постраждали від зміни клімату. Цього року сотні осіб загинули внаслідок повеней. Залежна від сільського господарства країна пережила одну із найсильніших посух за минуле десятиліття. У багатьох регіонах країни спостерігається нестача продовольства.

Нагадаємо, Таліби заборонили в'їзд до Афганістану призначеному ООН спеціальному доповідачу Річарду Беннетту, звинувативши правозахисника в «поширенні пропаганди». Беннетт, який раніше заявляв, що поводження талібів з жінками може бути прирівняне до злочину проти людяності, наразі перебуває за межами Афганістану, але кілька разів відвідував країну для оцінки ситуації.

ООН намагається знайти єдиний міжнародний підхід до «Талібану». В червні високопосадовці ООН і представники з 25 країн зустрілися з талібами в Катарі, але опинилися під критикою з боку правозахисних організацій за те, що на зустрічі не були присутні жінки й представники громадянського суспільства Афганістану. 

Як відомо, Таліби видали нові правила для жінок в Афганістані. Серед нових правил є 13-та стаття, яка зобов’язує жінок завжди покривати своє тіло у громадських місцях, зокрема закривати обличчя, щоб «не спокушати себе та інших». Одяг не повинен бути тонким, тісним чи коротким. Жінки також повинні покриватись перед чоловіками та жінками-немусульманками, щоб «запобігти розбещенню».

 Жіночий голос визнали інтимним, відтак інші люди не повинні чути, як жінкавголос співає або читає на публіці. Жінкам також заборонено дивитись на чоловіків, якщо між ними немає родинних чи шлюбних зв’язків.

Читайте також:

Теги: ООН Азербайджан Талібан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни просять Грузію та Азербайджан допомогти електроенергією
Через низку «аварій» в енергетичній інфраструктурі РФ попросила Грузію допомогти електроенергією
16 жовтня, 01:04
«Генеральний секретар ще більше підірвав і без того ослаблений авторитет ООН», – вважає редакція The Telegraph
Гутерріш має піти? Видання The Telegraph відреагувало на поїздку генсека ООН до Путіна
24 жовтня, 13:19
Ольга Василевська-Смаглюк пожартувала про правоохоронців з інвалідністю
Нардепка розказала смішну історію, як західні партнери хотіли допомогти прокурорам-інвалідам
24 жовтня, 10:24
Для пошуку координат ЗСУ російський агент об’їжджав райцентр та прилеглі населені пункти під виглядом доставок гуманітарної допомоги
Прикидався волонтером ООН. На Донеччині правоохоронці затримали російського агента
28 жовтня, 10:19
Афганські жінки та правозахисники засудили ці заходи, описавши їх як частину ширшої «жонаненависницької» політики
Таліби заборонили жінкам Афганістану співати та говорити у громадських місцях
28 жовтня, 15:36
Очільник агентства ООН назвав рішення Кнесету «безпрецедентним і небезпечним»
Ізраїль заборонив працювати на своїй території Близькосхідному агентству ООН
29 жовтня, 09:54
Програму грошової допомоги від ООН для українців розширено: хто зможе отримати
Програму грошової допомоги від ООН для українців розширено: хто зможе отримати
8 листопада, 03:50
У листопаді розмір пенсії збільшиться у тих пенсіонерів, хто має право на виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН
В Україні з листопада зросли пенсії: що відомо
5 листопада, 05:00
Другий тур виборів у Молдові вирішить, чи залишиться чинний президент Мая Санду при владі
«Підривні дії» проти закордонних дільниць. Молдова остерігається диверсій РФ на виборах
3 листопада, 10:04

Політика

У Московській області розвідка спалила штурмовий гелікоптер Мі-24 (відео)
У Московській області розвідка спалила штурмовий гелікоптер Мі-24 (відео)
Трамп хоче зменшити допомогу Україні: The Telegraph розкрила план Франції та Британії
Трамп хоче зменшити допомогу Україні: The Telegraph розкрила план Франції та Британії
Делегати Талібану вперше відвідають кліматичну конференцію ООН в Азербайджані
Делегати Талібану вперше відвідають кліматичну конференцію ООН в Азербайджані
Трамп виставив ультиматум сенаторам-республіканцям
Трамп виставив ультиматум сенаторам-республіканцям
Нетаньягу вперше визнав причетність Ізраїлю до підриву пейджерів «Хезболли»
Нетаньягу вперше визнав причетність Ізраїлю до підриву пейджерів «Хезболли»
МЗС України заперечило, що знало про телефонну розмову Трампа і Путіна – Reuters
МЗС України заперечило, що знало про телефонну розмову Трампа і Путіна – Reuters

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
98K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 листопада: ситуація на фронті
41K
Маск учергове оскандалився через публікацію про Україну
36K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 листопада 2024
21K
Росіянин, який воює у 3-й штурмовій бригаді, звернувся до українців
12K
Актор та керівник головного столичного театру звернувся до українців за кордоном
3801
Україна втратить допомогу від США? Син Трампа зробив заяву

Новини

У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 08:59
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 11 листопада
Сьогодні, 06:00
Окупанти просунулися на Покровському напрямку – ISW
Сьогодні, 05:30
У Києві повітряна тривога тривала понад чотири години
Сьогодні, 04:53
Шольц обговорив з Трампом відновлення миру в Європі
Сьогодні, 02:22
На окупованих територіях росіяни вводять обов’язкову заміну автомобільних номерних знаків
Сьогодні, 01:52

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua