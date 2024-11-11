Делегати Талібану вперше відвідають кліматичну конференцію ООН в Азербайджані

Фактично ізольований на міжнародній арені уряд талібів допущено на Всесвітню конференцію з клімату в Азербайджані з 11 по 22 листопада

ООН не визнає радикально-ісламістського уряду талібів

Представники афганського «Талібану» вперше візьмуть участь у великій кліматичній конференції Організації Об’єднаних Націй, котра розпочнеться сьогодні, 11 листопада. Про це повідомляє Reuters.

Інформацію підтвердили у МЗС Афганістану. Фактично ізольований на міжнародній арені уряд талібів допущено на Всесвітню конференцію з клімату в Азербайджані з 11 по 22 листопада.

Прессекретар відомства Абдул Кахар Балхі повідомив, що представники Національного агентства з охорони довкілля прибули до Баку. За словами дипломата, знайомого із ситуацією, Азербайджан справді запросив представників агентства з охорони довкілля Афганістану як «спостерігачів».

Оскільки ООН не визнає радикально-ісламістського уряду талібів, вони не мають повноважень брати участь в обговореннях між країнами-членами ООН.

Афганістан вважається однією з країн, котрі найбільше постраждали від зміни клімату. Цього року сотні осіб загинули внаслідок повеней. Залежна від сільського господарства країна пережила одну із найсильніших посух за минуле десятиліття. У багатьох регіонах країни спостерігається нестача продовольства.

Нагадаємо, Таліби заборонили в'їзд до Афганістану призначеному ООН спеціальному доповідачу Річарду Беннетту, звинувативши правозахисника в «поширенні пропаганди». Беннетт, який раніше заявляв, що поводження талібів з жінками може бути прирівняне до злочину проти людяності, наразі перебуває за межами Афганістану, але кілька разів відвідував країну для оцінки ситуації.

ООН намагається знайти єдиний міжнародний підхід до «Талібану». В червні високопосадовці ООН і представники з 25 країн зустрілися з талібами в Катарі, але опинилися під критикою з боку правозахисних організацій за те, що на зустрічі не були присутні жінки й представники громадянського суспільства Афганістану.

Як відомо, Таліби видали нові правила для жінок в Афганістані. Серед нових правил є 13-та стаття, яка зобов’язує жінок завжди покривати своє тіло у громадських місцях, зокрема закривати обличчя, щоб «не спокушати себе та інших». Одяг не повинен бути тонким, тісним чи коротким. Жінки також повинні покриватись перед чоловіками та жінками-немусульманками, щоб «запобігти розбещенню».

Жіночий голос визнали інтимним, відтак інші люди не повинні чути, як жінкавголос співає або читає на публіці. Жінкам також заборонено дивитись на чоловіків, якщо між ними немає родинних чи шлюбних зв’язків.