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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Вибори у США. Байден має перевагу, але є нюанс

glavcom.ua
Демократам треба успішніше доносити до виборців цілком реальні результати роботи Байдена
фото: Depositphotos

«Об'єктивно соціально-економічні умови у державі за Байдена покращились і покращуються»

Reuters: Байден лідирує у президентських перегонах.

  • Байден 41%
  • Трамп 37%

Тобто, демократи результативно активізували свою кампанію, ґрунтовану на реальних досягненнях за всю каденцію Байдена. Але ще явно недостатньо, судячи з опитувань.

США: трохи реальних цифр. За березень 2024 додалось 300 тис. робочих місць (експерти очікували 200 тис.). За січень і лютий додалось 22 000. В цілому додалось на 3 мільйони більше робочих місць, ніж Congressional Budget Office передбачав в прогнозі до пандемії (тобто, робочих місць забезпечено більше очікуваного навіть попри руйнівний чинник пандемії – адміністрація ту впоралась неймовірно ефективно понад всі очікування).

Безробіття все 26 місяців поспіль тримається нижче від 4% (за березень впало з 3,9% до 3,8%). Це найдовший період з 1960-х.

Оплата праці зросла за березень на 0,3%, за рік на 4,1% і зростання лишається вищим від інфляційних очікувань.

Але. Песимізм респондентів щодо майбутнього зростає. А індекс споживчої впевненості – якраз ні.

***

Тобто, об'єктивно соціально-економічні умови в державі за Байдена покращились і покращуються. Але в суб'єктивному сприйнятті значної частки виборців ситуація, навпаки, погіршується.

Це не факти – це відчуття в американців такі («все стало краще – але подобається мені все менше»). Ймовірно, формовані і підтримувані кимось (можливо, ззовні -інформаційна і ідеологічна захищеність США дуже низька, світ це давно констатує).

Як бачимо, в сучасному світі постійного інформаційного тиску на кожного громадянина навіть реальна ситуація, яку можна оцінити за фактами власного життя, не так щоб значуще впливала на узагальнене уявлення про цю ж ситуацію. Вона хороша (чи як мінімум «непогана»), але все ще багатьма сприймається як «погана».

Отже, якщо демократам вдасться успішніше донести до виборців цілком реальні результати роботи Байдена і його адміністрації, є підстави очікувати зміцнення зафіксованої тенденції – ймовірно, рейтинг Байдена ближче до виборів ще зростатиме.

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Джерело
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Теги: Джозеф Байден Дональд Трамп рейтинг вибори у США

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Олексій Голобуцький

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