Головна Світ Політика
search button user button menu button

Інститут миру США перейменовано на честь Трампа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Інститут миру США перейменовано на честь Трампа
Адміністрація президента США на початку року фактично закрила інститут
фото: Державний департамент США

Перейменування інститут сталося напередодні підписання мирної угоди між Руандою та Демократичною Республікою Конго

Державний департамент США перейменував Інститут миру на честь американського президента Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Перейменування відбулося напередодні церемонії підписання мирної угоди між Руандою та Демократичною Республікою Конго (ДРК), яка має відбутися в будівлі інституту.

«Сьогодні вранці Державний департамент перейменував колишній Інститут миру, щоб відобразити ім’я найвидатнішого автора угод в історії нашої країни. Ласкаво просимо до Інституту миру імені Дональда Трампа. Найкраще ще попереду», – йдеться в повідомленні Держдепу США.

Адміністрація Трампа на початку року фактично закрила інститут, який було створено Конгресом у 1984 році для вирішення конфліктів. У бюджетному запиті адміністрації на наступний фінансовий рік передбачалося скасування федерального фінансування.

Окрім цього, у березні представники Департаменту ефективності уряду намагалися силоміць отримати доступ до будівлі, а за кілька днів повернулися вже у супроводі поліції. Того ж місяця адміністрація усунула більшість членів ради Інституту миру. Через захоплення будівлі інститут подавав на уряд до суду, який постановив, що захоплення будівлі було незаконним.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ про перейменування на час свого президентства Міністерства оборони на Міністерство війни. Після підписання указу Пентагон офіційно змінив свої назви в соціальних мережах на «Міністерство війни» та вивіски у будівлях.

До слова, президент США Дональд Трамп опублікував пост, у якому оголосив недійсними всі документи, включаючи укази та контракти, які були підписані «авторучкою» Джо Байдена.

Читайте також:

Теги: США Держдепартамент США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Флориді завершились мирні перемовини
Зеленський підкреслив конструктив у переговорах з американською стороною
30 листопада, 23:49
Сенатор Мітч Макконнелл написав, що Путін «провів цілий рік, намагаючись обдурити президента Трампа»
Мирний план Трампа спричинив розкол у Республіканській партії – NYT
26 листопада, 08:59
Тільки Китай може зрушити РФ у питаннях миру з Україною
Зрушити питання миру може лише одна країна – Китай
25 листопада, 19:33
РФ проводить операцію у межах ширшої стратегії тиску на союзників України
РФ шантажує США «взаємними конфіскаціями»: чи можливе це
24 листопада, 06:38
У Тернополі 26 людей загинули внаслідок атаки РФ 19 листопада
Європейські країни виступили проти мирного плану США для України – Reuters
20 листопада, 16:31
Пєсков заявив, що перед сторонами «відкриваються дуже яскраві горизонти»
Пєсков заманює Трампа на переговори з Путіним «яскравими горизонтами» для США та РФ
13 листопада, 04:40
Трамп: Я дотримуватимусь угоди – вона дуже хороша
Трамп підтримав угоду Сенату про припинення шатдауну уряду США
11 листопада, 00:55
Трамп може отримати доступ до цінних металів, якщо зупинить війну в Конго – Bloomberg
Трамп може отримати доступ до цінних металів, якщо зупинить війну в Конго – Bloomberg
10 листопада, 23:51
Новообраний мер Нью-Йорка Зогран Мамдані змінює місто
Нью-Йорк готується до вторгнення військ Трампа
10 листопада, 14:19

Політика

Інститут миру США перейменовано на честь Трампа
Інститут миру США перейменовано на честь Трампа
Молдова розробляє план реінтеграції Придністров’я спільно з Євросоюзом і США
Молдова розробляє план реінтеграції Придністров’я спільно з Євросоюзом і США
Британія та Норвегія створюють спільний флот для відстеження російських кораблів
Британія та Норвегія створюють спільний флот для відстеження російських кораблів
США відклали санкції проти китайської розвідки задля торговельного перемир'я – FT
США відклали санкції проти китайської розвідки задля торговельного перемир'я – FT
Прем'єр: Фінляндія не надаватиме Україні гарантії безпеки
Прем'єр: Фінляндія не надаватиме Україні гарантії безпеки
Удар по Одесі, вибухи у РФ, заяви Трампа про війну: головне за ніч
Удар по Одесі, вибухи у РФ, заяви Трампа про війну: головне за ніч

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua