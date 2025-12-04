Інститут миру США перейменовано на честь Трампа

Адміністрація президента США на початку року фактично закрила інститут

Перейменування інститут сталося напередодні підписання мирної угоди між Руандою та Демократичною Республікою Конго

Державний департамент США перейменував Інститут миру на честь американського президента Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Перейменування відбулося напередодні церемонії підписання мирної угоди між Руандою та Демократичною Республікою Конго (ДРК), яка має відбутися в будівлі інституту.

«Сьогодні вранці Державний департамент перейменував колишній Інститут миру, щоб відобразити ім’я найвидатнішого автора угод в історії нашої країни. Ласкаво просимо до Інституту миру імені Дональда Трампа. Найкраще ще попереду», – йдеться в повідомленні Держдепу США.

Адміністрація Трампа на початку року фактично закрила інститут, який було створено Конгресом у 1984 році для вирішення конфліктів. У бюджетному запиті адміністрації на наступний фінансовий рік передбачалося скасування федерального фінансування.

Окрім цього, у березні представники Департаменту ефективності уряду намагалися силоміць отримати доступ до будівлі, а за кілька днів повернулися вже у супроводі поліції. Того ж місяця адміністрація усунула більшість членів ради Інституту миру. Через захоплення будівлі інститут подавав на уряд до суду, який постановив, що захоплення будівлі було незаконним.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ про перейменування на час свого президентства Міністерства оборони на Міністерство війни. Після підписання указу Пентагон офіційно змінив свої назви в соціальних мережах на «Міністерство війни» та вивіски у будівлях.

До слова, президент США Дональд Трамп опублікував пост, у якому оголосив недійсними всі документи, включаючи укази та контракти, які були підписані «авторучкою» Джо Байдена.