НАТО втратило частину американської авіаційної підтримки

Вашингтон вирішив скоротити десятки літаків, кораблів та інших військових спроможностей у Європі

Сполучені Штати планують суттєво скоротити військову присутність у рамках операцій НАТО в Європі. Йдеться насамперед про авіаційний компонент, а також окремі морські сили та засоби спостереження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Скорочення американської військової присутності

Згідно з планами Вашингтона, кількість винищувачів F-16 та F-15E, які використовуються в межах оборонного планування НАТО, скоротиться приблизно зі 150 до 100 літаків. Також передбачається зменшення кількості літаків морської розвідки з 26 до 15 одиниць.

Крім того, США планують повністю вивести з Європи вісім літаків-заправників, а також передислокувати ракетний підводний човен, авіаносець, низку військових кораблів та літаки, які забезпечують діяльність авіаносних ударних груп.

Окремо передбачено скорочення стратегічного авіаційного компонента. За інформацією NYT, одна з двох груп бомбардувальників, які раніше були призначені для оборони Європи, буде передислокована.

У Пентагоні відмовилися коментувати конкретні цифри, наведені у документах. Водночас американські військові підтвердили намір скоротити частину своїх зобов'язань на європейському напрямку.

Можливі наслідки для НАТО та Європи

Як зазначає видання, зміни можуть набути чинності значно швидше, ніж очікували європейські союзники. Це може вплинути на окремі можливості Альянсу, зокрема щодо спостереження за активністю російських підводних човнів та нанесення далекобійних ударів крилатими ракетами Tomahawk.

Попри те, що деякі європейські країни також мають подібні озброєння, експерти наголошують: саме американська присутність вважається більш вагомим фактором стримування для Росії.

Водночас аналітики звертають увагу, що скорочення не означає повного відходу США від європейської безпеки. Американські війська залишаться одними з найбільших сил НАТО на континенті.

Крім того, європейські держави вже кілька років працюють над збільшенням власних оборонних спроможностей та поступовим зменшенням залежності від американської військової підтримки.

Раніше німецьке видання Welt повідомило, що США передали союзникам по НАТО закритий перелік військових спроможностей, які планують скоротити в Європі. Документ передбачає зменшення кількості літаків-заправників KC-135, винищувачів F-16 та F-15E, морських патрульних літаків Boeing P-8A Poseidon, а також скорочення частини безпілотних і морських компонентів Альянсу. За даними видання, питання компенсації цих скорочень союзники планують обговорити під час саміту НАТО, який відбудеться 7-8 липня в Анкарі.