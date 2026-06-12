Головна Світ Соціум
search button user button menu button

НАТО втратило частину американської авіаційної підтримки

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
НАТО втратило частину американської авіаційної підтримки
Американська авіація та флот залишать частину позицій у межах нового плану Пентагону
фото: Reuters

Вашингтон вирішив скоротити десятки літаків, кораблів та інших військових спроможностей у Європі

Сполучені Штати планують суттєво скоротити військову присутність у рамках операцій НАТО в Європі. Йдеться насамперед про авіаційний компонент, а також окремі морські сили та засоби спостереження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Скорочення американської військової присутності

Згідно з планами Вашингтона, кількість винищувачів F-16 та F-15E, які використовуються в межах оборонного планування НАТО, скоротиться приблизно зі 150 до 100 літаків. Також передбачається зменшення кількості літаків морської розвідки з 26 до 15 одиниць.

Крім того, США планують повністю вивести з Європи вісім літаків-заправників, а також передислокувати ракетний підводний човен, авіаносець, низку військових кораблів та літаки, які забезпечують діяльність авіаносних ударних груп.

Окремо передбачено скорочення стратегічного авіаційного компонента. За інформацією NYT, одна з двох груп бомбардувальників, які раніше були призначені для оборони Європи, буде передислокована.

У Пентагоні відмовилися коментувати конкретні цифри, наведені у документах. Водночас американські військові підтвердили намір скоротити частину своїх зобов'язань на європейському напрямку.

Можливі наслідки для НАТО та Європи

Як зазначає видання, зміни можуть набути чинності значно швидше, ніж очікували європейські союзники. Це може вплинути на окремі можливості Альянсу, зокрема щодо спостереження за активністю російських підводних човнів та нанесення далекобійних ударів крилатими ракетами Tomahawk.

Попри те, що деякі європейські країни також мають подібні озброєння, експерти наголошують: саме американська присутність вважається більш вагомим фактором стримування для Росії.

Водночас аналітики звертають увагу, що скорочення не означає повного відходу США від європейської безпеки. Американські війська залишаться одними з найбільших сил НАТО на континенті.

Крім того, європейські держави вже кілька років працюють над збільшенням власних оборонних спроможностей та поступовим зменшенням залежності від американської військової підтримки.

Раніше німецьке видання Welt повідомило, що США передали союзникам по НАТО закритий перелік військових спроможностей, які планують скоротити в Європі. Документ передбачає зменшення кількості літаків-заправників KC-135, винищувачів F-16 та F-15E, морських патрульних літаків Boeing P-8A Poseidon, а також скорочення частини безпілотних і морських компонентів Альянсу. За даними видання, питання компенсації цих скорочень союзники планують обговорити під час саміту НАТО, який відбудеться 7-8 липня в Анкарі.

Читайте також:

Теги: США НАТО авіація Європа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ніч на 29 травня російський «шахед» прилетів у житловий будинок у Румунії
НАТО провалило тест Путіна
29 травня, 15:49
Санкції проти російської нафти тимчасово послаблять
Санкції для російської нафти. Вашингтон ухвалив рішення
18 травня, 18:59
Американська армія взялася вивчати українські дрони та РЕБ
Пентагон запросив українські бойові розробки для тестування
19 травня, 16:54
Адміністрація Трампа пропонує всьому уряду підписати угоди про нерозголошення
Білий дім планує зобов'язати федеральних службовців підписати угоди про нерозголошення
27 травня, 04:59
Зеленський на брифінгу у Швеції
Зеленський повідомив, чи відповіли США на лист про брак ракет для ППО
28 травня, 15:04
США залишили «Лукойлу» час для угод із закордонними активами
Мінфін США вшосте продовжив ліцензію для активів «Лукойлу»
29 травня, 13:42
Критики стверджують, що зараз не час для переговорів з Москвою
Bloomberg: Європа та Україна готують план залучення РФ до мирних переговорів
4 червня, 02:29
Угоду про «Томагавки» укладали ще за Байдена – Трамп фактично її скасовує, побоюючись відповіді Москви
Пентагон відмовляє Німеччині у «Томагавках» – боїться реакції Росії
5 червня, 02:34
Трамп пояснив, чому вірить у мирну угоду з Іраном попри удари
Трамп оцінив перспективи мирної угоди з Іраном після загострення
10 червня, 10:18

Соціум

НАТО втратило частину американської авіаційної підтримки
НАТО втратило частину американської авіаційної підтримки
Вашингтон і Тегеран узгодили текст попередньої угоди – Axios
Вашингтон і Тегеран узгодили текст попередньої угоди – Axios
Росія зіткнулася з новими проблемами після ударів по мостах до Криму – ISW
Росія зіткнулася з новими проблемами після ударів по мостах до Криму – ISW
У Таллінні встановлено перше модульне укриття на випадок повітряної загрози
У Таллінні встановлено перше модульне укриття на випадок повітряної загрози
Україна сформувала багатомільярдний запит до партнерів: що відомо про план Києва
Україна сформувала багатомільярдний запит до партнерів: що відомо про план Києва
Російська пропаганда не доїхала до Європи: деталі інциденту на естонському кордоні
Російська пропаганда не доїхала до Європи: деталі інциденту на естонському кордоні

Новини

В Україні дощі, місцями грози: погода на 12 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
ШІ проти ворожого тилу: як Україна підвищує ефективність ударів middle strike
Вчора, 17:58
Легендарний сом з варшавського озера, якого виловив українець, вижив: де мешкає зараз (фото, відео)
Вчора, 15:50
Росія засекретила інформацію про збільшення державного боргу
10 червня, 21:06
США вимагають від Європи закрити кордони через Еболу перед ЧС-2026
10 червня, 03:50
Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
9 червня, 21:36

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua