Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іран стрімко нарощує запаси збагаченого урану – Гроссі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Іран стрімко нарощує запаси збагаченого урану – Гроссі
Іран має понад 100 кг урану, збагаченого до 60%
фото з відкритих джерел

За три місяці запаси збагаченого урану в Ірані зросли більш ніж на чверть

Іран стрімко нарощує запаси збагаченого урану і нині має вже понад 100 кг урану, збагаченого до 60%. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі у виступі перед Радою керуючих Агентства, яка у понеділок розпочала своє засідання у Відні, повідомляє Укрінформ.

«Перед вами моя остання доповідь про перевірку і моніторинг в Ісламській Республіці Іран у світлі резолюції Ради безпеки ООН 2231 (2015)… У доповіді зазначається, що за три місяці запаси збагаченого урану в Ірані зросли більш ніж на чверть. Це включає запаси урану, збагаченого до 20% U-235, які наближаються до пів тонни, і запаси високозбагаченого урану – збагаченого до 60% U-235 – які становлять значно понад 100 кг», – сказав гендиректор МАГАТЕ.

Гроссі поінформував, що Агентство не мало можливості здійснювати діяльність з перевірки та моніторингу Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо виробництва та інвентаризації центрифуг, роторів і сильфонів, важкої води та концентрату уранової руди протягом двох з половиною років, «включаючи період після червня 2022 року, коли не було встановлено та не працювало жодного обладнання для спостереження та моніторингу, пов'язаного з СВПД».

Поруч з цим гендиректор МАГАТЕ вказав на початок виконання спільної заяви з Іраном від 4 березня. Так, на початку травня Агентство встановило камери спостереження в цехах на одному з об'єктів, де виготовляються труби роторів, центрифуг і сильфони. Крім того, з метою моніторингу рівня збагачення високозбагаченого урану, що виробляється Іраном на заявлених об'єктах, Агентство вперше встановило пристрій моніторингу збагачення на заводі зі збагачення палива у Фордо, а також на пілотному заводі зі збагачення палива в Натанзі.

При цьому Гроссі поінформував, що Іран надав можливе пояснення наявності виснаженого урану в одній з частин об'єкта, відомого як Маріван. Водночас він вказав на те, що оцінка МАГАТЕ цього об’єкту «залишається незмінною», та наголосив на важливості забезпечення того, щоб Агентство було в змозі переконатися, що ядерна програма Ірану має винятково мирний характер.

Нагадаємо, британські ЗМІ опублікували контракт на поставку зброї, який може бути першим вагомим доказом того, що Іран продавав артилерійські та танкові снаряди, а також ракети різного розміру Росії.

Раніше стало відомо, що в іранських дронах «Шахед», якими Росія атакує українські території, знайшли деталі із країн, які є союзниками України.

Теги: Іран МАГАТЕ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ атакує Україну іранськими дронами
В іранських дронах виявлено деталі з країн-союзників України
3 червня, 06:15
Чупринко відмовився потиснути руку іранцю під час нагородження
Український пауерліфтер відмовився потиснути руку іранцю на чемпіонаті світу
30 травня, 13:42
Іран має прямий шлях для постачання зброї до РФ
Україна запровадила санкції проти Ірану
29 травня, 16:16
Росіяни готують імітацію удару по ЗАЕС: розвідка розкрила деталі провокації
Росіяни готують імітацію удару по ЗАЕС: розвідка розкрила деталі провокації
26 травня, 21:12
За словами Насралла, «той, хто думає, ніби протистояння завершилося, має ілюзії, тому що частина нашої землі все ще окупована»
Ватажок «Хезболли» пригрозив Ізраїлю новою війною
26 травня, 12:12
Іран має одну з найбільших ракетних програм на Близькому Сході
Здатна досягти Ізраїлю: Іран випробував нову балістичну ракету
25 травня, 11:12
Кількість транспорту та військовослужбовців постійно змінюється
Розвідка показала техніку росіян біля енергоблоків ЗАЕС (фото)
24 травня, 16:03
У Конгрес США внесено ініціативу про введення санкцій щодо «Росатому»
У Конгрес США внесено ініціативу про введення санкцій щодо «Росатому»
12 травня, 07:11
Хамзех Галандарі радіє ефективності дронів-камікадзе
Тегеран похизувався, що іранські дрони «змінили правила гри» у війні проти України
9 травня, 03:09

Політика

Китай хоче пробурити найглибшу свердловину в Азії
Китай хоче пробурити найглибшу свердловину в Азії
Польща надала військову допомогу іще одній сусідній країні
Польща надала військову допомогу іще одній сусідній країні
Іран стрімко нарощує запаси збагаченого урану – Гроссі
Іран стрімко нарощує запаси збагаченого урану – Гроссі
Кремль розкрив свій «амбітний план» щодо аеропорту у Маріуполі
Кремль розкрив свій «амбітний план» щодо аеропорту у Маріуполі
Винищувачі для ЗСУ: Пісторіус повідомив, коли Німеччина ухвалить остаточне рішення
Винищувачі для ЗСУ: Пісторіус повідомив, коли Німеччина ухвалить остаточне рішення
Путін у паніці звернувся до росіян і оголосив мобілізацію: у РФ хакери зламали радіоефір (відео)
Путін у паніці звернувся до росіян і оголосив мобілізацію: у РФ хакери зламали радіоефір (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
У Німеччині спалахнула пожежа в будинку українських біженців
33K
Із психлікарні в Києві втекла небезпечна пацієнтка
18K
«РДК» показав полонених. Губернатор Білгородщини не приїхав їх визволяти
18K
Ексміністр енергетики України запропонував вдвічі підняти тариф на електроенергію
18K
Прихід священника з ПЦУ спровокував істерику у московського попа у Переяславі (відео)
13K
Чорноморський флот РФ зіткнувся з новою проблемою

Новини

У ЗСУ був урожайний день: Генштаб повідомив про знищені ворожі цілі
Вчора, 06:38
Українці отримують небезпечні SMS нібито від Печерського суду
3 червня, 07:29
ЗСУ завдали потужного удару по ворогу і відбили майже 30 атак – Генштаб
3 червня, 06:33
Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
2 червня, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
2 червня, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
1 червня, 07:03

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту