Іран стрімко нарощує запаси збагаченого урану – Гроссі

За три місяці запаси збагаченого урану в Ірані зросли більш ніж на чверть

Іран стрімко нарощує запаси збагаченого урану і нині має вже понад 100 кг урану, збагаченого до 60%. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі у виступі перед Радою керуючих Агентства, яка у понеділок розпочала своє засідання у Відні, повідомляє Укрінформ.

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«Перед вами моя остання доповідь про перевірку і моніторинг в Ісламській Республіці Іран у світлі резолюції Ради безпеки ООН 2231 (2015)… У доповіді зазначається, що за три місяці запаси збагаченого урану в Ірані зросли більш ніж на чверть. Це включає запаси урану, збагаченого до 20% U-235, які наближаються до пів тонни, і запаси високозбагаченого урану – збагаченого до 60% U-235 – які становлять значно понад 100 кг», – сказав гендиректор МАГАТЕ.

Гроссі поінформував, що Агентство не мало можливості здійснювати діяльність з перевірки та моніторингу Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо виробництва та інвентаризації центрифуг, роторів і сильфонів, важкої води та концентрату уранової руди протягом двох з половиною років, «включаючи період після червня 2022 року, коли не було встановлено та не працювало жодного обладнання для спостереження та моніторингу, пов'язаного з СВПД».

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Поруч з цим гендиректор МАГАТЕ вказав на початок виконання спільної заяви з Іраном від 4 березня. Так, на початку травня Агентство встановило камери спостереження в цехах на одному з об'єктів, де виготовляються труби роторів, центрифуг і сильфони. Крім того, з метою моніторингу рівня збагачення високозбагаченого урану, що виробляється Іраном на заявлених об'єктах, Агентство вперше встановило пристрій моніторингу збагачення на заводі зі збагачення палива у Фордо, а також на пілотному заводі зі збагачення палива в Натанзі.

При цьому Гроссі поінформував, що Іран надав можливе пояснення наявності виснаженого урану в одній з частин об'єкта, відомого як Маріван. Водночас він вказав на те, що оцінка МАГАТЕ цього об’єкту «залишається незмінною», та наголосив на важливості забезпечення того, щоб Агентство було в змозі переконатися, що ядерна програма Ірану має винятково мирний характер.

Нагадаємо, британські ЗМІ опублікували контракт на поставку зброї, який може бути першим вагомим доказом того, що Іран продавав артилерійські та танкові снаряди, а також ракети різного розміру Росії.

Раніше стало відомо, що в іранських дронах «Шахед», якими Росія атакує українські території, знайшли деталі із країн, які є союзниками України.