Як США оцінюють ядерний арсенал Китаю: дані Пентагона

Китай наростив ядерний арсенал за останній час

Американська сторона вважає, що арсенал ядерних боєголовок Китаю перевищує 600 одиниць. Як передає «Главком», про це заявив заступник начальника штабу зі стратегічного стримування та ядерної інтеграції Військово-повітряних сил США Ендрю Гебара під час слухань у Комітеті у справах збройних сил Палати представників Конгресу США.

«Китай є головною загрозою для оборони США, він розпочав масштабне розширення, модернізацію та диверсифікацію своїх ядерних сил», – повідомив він.

«З моменту мого останнього виступу в цьому комітеті рік тому Китай збільшив свій арсенал ще більш ніж на 100 одиниць ядерної зброї, внаслідок чого його загальний арсенал сьогодні перевищує 600 одиниць», – зазначив Гебара.

«Китай на шляху до того, щоб до 2030 року отримати у своє розпорядження понад 1000 ядерних боєголовок», – заявив він.

Раніше Китай повідомляв, що нарощує ядерний арсенал і, ймовірно, матиме понад 1 тис. ядерних боєголовок до 2030 року. Збільшення кількості ядерних боєголовок відбувається на тлі зосередження уваги на розробленні нових міжконтинентальних балістичних ракет «із більшою кількістю та більшою витривалістю для покращення їхніх ядерних ракетних сил».

Нагадаємо, експерти з питань безпеки та ракетниками розповіли «Главкому», які держави думають про розробку власної ядерної зброї та Щщо стоїть за образним терміном «ядерна парасолька» Європи.