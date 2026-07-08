Трамп оголосив про розрив домовленостей з Іраном

Президент США заявив, що Вашингтон більше не дотримуватиметься перемир'я, а переговори з Тегераном остаточно припинені

Президент США Дональд Трамп заявив про припинення дії домовленостей з Іраном та відмову від подальших переговорів із Тегераном. За словами американського лідера, Вашингтон більше не вважає режим припинення вогню чинним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на DRM News.

Виступаючи під час саміту НАТО в Анкарі, Трамп пояснив своє рішення діями іранської влади та заявив, що США більше не мають наміру продовжувати дипломатичний діалог. За словами президента США, однією з причин такого кроку стала, як він стверджує, спроба замаху на його життя з боку Ірану.

«Ми не дозволимо божевільним іранцям отримати ядерну зброю. Іран намагався мене вбити й знищив тисячі власних громадян. Не думаю, що вони самі розуміють, що роблять. Ми витратили на них надто багато часу, і нам доведеться зробити там те, що необхідно», – заявив Трамп.

Американський президент також різко висловився на адресу іранського керівництва, наголосивши, що більше не бачить можливостей для будь-яких домовленостей.

«Вони – невдахи. Інакше вони давно уклали б із нами угоду. Ми вже ліквідували їхнє перше керівництво, а потім і друге. Це злі й хворі люди. Їх потрібно знищити під корінь, як ракову пухлину», – сказав він.

Трамп додав, що відтепер Сполучені Штати не вважають чинним режим припинення вогню, а меморандум про взаєморозуміння між сторонами більше не діє. «Я більше не зацікавлений у веденні переговорів з Іраном», – підсумував президент США.

Заява Трампа пролунала після нового загострення на Близькому Сході. Раніше американські військові завдали ударів по військових об'єктах Ірану у відповідь на атаки комерційних суден в Ормузькій протоці. Після цього у Вашингтоні заявили, що готові до подальших силових дій, якщо Тегеран продовжить ескалацію.

Нагадаємо, напередодні Центральне командування США повідомило про серію авіаударів по військовій інфраструктурі Ірану. За даними американської сторони, цілями операції стали системи протиповітряної оборони, берегові ракетні комплекси, позиції безпілотників та інші військові об'єкти, які, за твердженням Вашингтона, були причетні до атак на комерційне судноплавство в Ормузькій протоці.