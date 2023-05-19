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«Понтифік погодився за кілька хвилин». Посол України у Ватикані розповів, як готувалася зустріч Папи і Зеленського

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Понтифік погодився за кілька хвилин». Посол України у Ватикані розповів, як готувалася зустріч Папи і Зеленського
Візити найвищого рівня зараз відбуваються у специфічних умовах
фото з відкритих джерел

Всі працівники папського двору доклали неймовірних зусиль

Повідомлення про можливий візит глави української держави до Ватикану було дуже позитивно сприйняте. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів посол України при Святому престолі та Мальтійському ордені Андрій Юраш. 

«Візити найвищого рівня зараз відбуваються у специфічних умовах. Я не думаю, що можу говорити про всі обставини», – зазначив посол.

Однак Юраш розповів, що повідомлення про можливий візит глави української держави надійшло спершу до Риму, а потім і до Ватикану, і було дуже позитивно сприйняте: «Буквально за кілька хвилин ми отримали згоду від Папи на зустріч. Всі працівники папського двору доклали неймовірних зусиль для того, щоби це відбулося у найкоротші терміни». 

Нагадаємо, що 13 травня президент України Володимир Зеленський, який перебував з офіційним візитом у Італії, зустрівся з Папою Римським у Ватикані.

Зустріч лідерів тривала близько 40 хвилин і була присвячена гуманітарній та політичній ситуації в Україні після війни. Папа Франциск запевнив Зеленського у своїх постійних молитвах. Вони погодилися щодо постійної вимоги продовжувати надавати гуманітарну допомогу населенню, і Папа наголосив, зокрема, на необхідності «жестів гуманності» щодо найбільш вразливих, невинних жертв конфлікту.

За традицією, лідери обмінялися подарунками. Папа Римський Франциск подарував президенту Зеленському бронзову скульптуру, яка уособлює оливкову гілку – символ миру. Він також презентував Документ 2019 року про людське братерство за мир у всьому світі та життя разом та том під назвою «Енцикліка про мир в Україні». Зі свого боку, український президент привіз Папі ікону Мадонни, намальовану на пластині бронежилета.

Слід зазначити, що ця зустріч відбулася вперше за майже 15 місяців повномасштабної війни в рамках дипломатичного туру українського лідера. Зеленський тоді вже зустрівся з президентом Італії Серджіо Маттарелла та прем’єр-міністеркою Джорджією Мелоні.

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Теги: Папа Римський посол Володимир Зеленський Андрій Юраш

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