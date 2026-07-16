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Нерухомість Трампа під загрозою? Біля комплексу в Дубаї пролунали вибухи

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Нерухомість Трампа під загрозою? Біля комплексу в Дубаї пролунали вибухи
Trump Tower у Дубаї
фото: constructionweekonline.com

Інцидент стався після того, як Іран назвав об'єкти президента США потенційними цілями для атак

У районі Business Bay у Дубаї, де розташований комплекс Trump International Hotel & Tower, увечері пролунали потужні вибухи. Причини інциденту наразі офіційно не встановлені. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За інформацією агентства, очевидці розповіли, що почули гучні вибухи близько 20:20 за місцевим часом (19:20 за Києвом). Що саме сталося, поки невідомо.

Особливу увагу до інциденту привернуло те, що вибухи пролунали після нещодавніх погроз з боку Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану. Раніше представники КВІР заявили, що вважають законними цілями для своїх наступних атак об'єкти нерухомості, пов'язані з президентом США Дональдом Трампом.

До оприлюдненого іранською стороною переліку увійшов Trump International Hotel & Tower у Дубаї. Також серед потенційних цілей були названі Trump Plaza у Джидді, Trump Tower в Ер-Ріяді та низка інших об'єктів, які асоціюються з американським президентом.

Водночас Reuters наголошує, що жодних офіційних підтверджень зв'язку між вибухами та попередніми заявами КВІР наразі немає. Також відсутня інформація про можливі руйнування чи постраждалих.

Компетентні органи Об'єднаних Арабських Еміратів поки не коментували інцидент. Причини вибухів залишаються невідомими, а офіційне розслідування, якщо його розпочато, наразі не висвітлюється.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп схиляється до подальшого розширення військових операцій проти Ірану. Серед варіантів, які обговорюються, – посилення повітряних ударів, розгортання сухопутних військ для захоплення іранських територій поблизу Ормузької протоки, а також бомбардування ядерного об'єкта на горі Пікакс.

На цьому тлі Іран неодноразово виступав із жорсткими заявами щодо можливих ударів по американських інтересах і пов'язаних із ними об'єктах на Близькому Сході.

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Теги: вибух США Іран Дональд Трамп

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