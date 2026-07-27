Радбез ООН збереться на засідання через удари РФ по цивільній інфраструктурі та суднах

Термінове засідання РБ ООН розпочнеться о 17:00 за київським часом

Рада безпеки ООН в понеділок, о 17:00 за київським часом, збереться на термінове засідання скликане на вимогу української сторони. Про це повідомив виконувач обов’язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга, передає «Главком».

«Ми очікуємо чіткої та принципової реакції на останні атаки Росії проти цивільної інфраструктури України та торгових суден у Чорному морі. Росія продовжує наносити удари по мирних українських містах, а також загрожує свободі судноплавства та глобальній продовольчій безпеці своїми атаками на торгове судноплавство у Чорному морі», – зазначив Сибіга.

У МЗС подякували партнерам за непохитну позицію та наголосили, що сильне і єдине послання від Ради Безпеки ООН необхідне для посилення тиску на країну-агресорку та притягнення її до відповідальності.

«Україна залишається відданою Статуту ООН та міжнародному праву і продовжує працювати над досягненням всеосяжного та тривалого миру. Росія повинна припинити свої атаки та закінчити свою агресивну війну», – резюмував Сибіга.

Нагадаємо, у ніч на 27 липня російські війська завдали ударів по цивільних торговельних суднах у портах Миколаївської області. Під обстріл потрапили судна, які залишаються заблокованими в українських портах від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році та не здійснюють комерційних рейсів. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще кілька дістали поранення.

Минулого тижня в акваторії Чорного моря поблизу узбережжя Одеси затонуло іноземне торговельне судно, яке 19 липня атакували російські війська. Судно зазнало ракетного удару після виходу з порту, де його завантажили українською кукурудзою. Унаслідок атаки загинули дев’ятеро членів екіпажу та український лоцман. Ще вісьмох членів екіпажу вдалося евакуювати.

Зауважимо, «Главком» в матеріалі «Росія б'є по зерновому коридору: що відбувається з морським експортом України» розповідає, що останні російські атаки по Одещині спровокували найбільшу логістичну кризу, порівняну з першими роками великою війни. Якщо раніше головною ціллю були портові термінали, склади чи зерносховища, то тепер під ударами дедалі частіше опиняються цивільні судна. Це змінює правила гри: пошкоджений термінал можна відремонтувати, а от повернути довіру міжнародних судновласників і страхових компаній складніше.