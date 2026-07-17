Розкол між Трампом та Нетаньягу. США не погодили візит ізраїльського прем'єра

У Білому домі відмовилися вносити зустріч до графіка Трампа, а Нетаньягу не захотів летіти лише заради «фотосесії»

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу скасував свій робочий візит до США, запланований на наступний тиждень. Офіційним приводом для перенесення поїздки названо зміну дати похорону американського сенатора Ліндсі Грема, однак, за даними медіа, справжньою причиною став провал переговорів щодо його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ізраїльську телекомпанію i24NEWS.

Як зазначають журналісти, ізраїльська сторона протягом останніх днів докладала «інтенсивних зусиль», аби погодити зустріч Нетаньягу з Дональдом Трампом у Вашингтоні. Проте сторонам так і не вдалося дійти згоди - дату зустрічі не було зафіксовано, а попередні узгодження щодо порядку денного чи очікуваних результатів переговорів повністю провалилися.

Водночас канцелярія ізраїльського прем'єра офіційно пояснює перенесення поїздки змінами, пов'язаними з церемоніями прощання із сенатором США Ліндсі Гремом. Однак, як зазначає i24NEWS, це було не єдиною причиною скасування візиту, а вирішальним фактором стала відсутність підтвердженої зустрічі з американським президентом.

Джерела каналу додають, що на тлі напруженої геополітичної ситуації та провалу меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном, ізраїльський прем'єр втратив мотивацію летіти за океан.

«Прямо зараз Нетаньягу не зацікавлений у простій фотосесії у Білому домі. Для цього просто невідповідний час», – пояснив один зі співрозмовників.

Разом з тим, американське видання Axios повідомило, що в адміністрації Дональда Трампа були здивовані повідомленнями ізраїльських медіа про нібито заплановану зустріч. За даними двох посадовців Білого дому, Нетаньягу справді прагнув зустрітися з Трампом, однак переговори ніколи не були офіційно погоджені й не з'являлися в президентському графіку. Водночас у Білому домі не виключали, що президенти могли б побачитися під час меморіальних заходів, але окремої зустрічі так і не було затверджено.

Дана ситуація для багатьох виглядає незвичною, адже після повернення Трампа до Білого дому Нетаньягу вже шість разів зустрічався з американським президентом, і попередні переговори погоджувалися значно швидше.

Втім, зараз між союзниками спостерігаються тактичні розбіжності. Так, Дональд Трамп наполягає на виведенні ізраїльських військ із Лівану та Сирії, де триває спільна операція.

Більше того, наступного тижня Трамп планує провести у Вашингтоні зустріч із президентом Лівану Джозефом Ауном. Аун, зі свого боку, категорично відмовляється від будь-яких прямих контактів із Нетаньягу доти, доки армія Ізраїлю не залишить територію його країни.

До речі, міжнародний оглядач The Independent Сем Кайлі вважає, що війна між США та Іраном перетворює Вашингтон на дедалі токсичнішого союзника для арабських країн Перської затоки. На його думку, американські удари не досягли заявлених цілей, натомість розширили конфлікт і поставили під загрозу безпеку держав, які співпрацюють зі США.