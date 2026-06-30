Нетаньягу відвідав окупований південь Лівану та виставив ультиматум «Хезболлі»

Нетаньягу заявив, що «Хезболла» все ще має близько 12 тис. ракет та снарядів

Ізраїльські військові створили 10-кілометрову буферну зону всередині Лівану

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у вівторок відвідав окуповану ізраїльськими військовими територію південного Лівану. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Під час зустрічі з солдатами він категорично заявив, що Армія оборони Ізраїлю не залишить цей регіон, доки підтримуване Іраном угруповання «Хезболла» продовжуватиме становити загрозу. Це перший візит ізраїльського лідера на ліванську територію після того, як минулої п'ятниці уряди Ізраїлю та Лівану за посередництва США уклали безпекову угоду, що передбачає передачу двох «пілотних зон» під контроль офіційної ліванської армії. У поїздці прем'єра супроводжували міністр оборони Ізраїль Кац та вище військове командування.

Згідно з угодою, підтриманою Сполученими Штатами, ізраїльські сили мають вийти з двох визначених районів, поступившись місцем Збройним силам Лівану, проте деталі практичної реалізації цього проєкту наразі залишаються невідомими. Нетаньягу чітко дав зрозуміти військам, що доки бойовики «Хезболли» залишаються в регіоні озброєними, ЦАХАЛ також зберігатиме свою присутність.

Ізраїльське вторгнення розпочалося після того, як 2 березня «Хезболла» обстріляла країну у відповідь на американо-ізраїльську атаку на Іран 28 лютого, що розпалило масштабну регіональну війну. В результаті Ізраїль створив углиб Лівану 10-кілометрову «буферну зону», змусивши місцеве населення залишити домівки та проводячи рейди з руйнування будівель та підземних тунелів угруповання.

За даними ізраїльської сторони, з моменту березневого загострення військові знищили в Лівані близько 9 тис. бойовиків, тоді як у розпорядженні «Хезболли» все ще залишається приблизно 12 тис. ракет і снарядів. Сама «Хезболла» не публікує офіційної статистики своїх втрат.

Загалом від початку кампанії в Лівані загинуло понад 4 тис. ліванців, а понад мільйон стали біженцями. Зі сторони Ізраїлю в боях загинули щонайменше 32 солдати та четверо мирних жителів.

Водночас Іран у межах лютневих перемовин зі США наполягає на припиненні вогню в Лівані, тоді як Тель-Авів виступає проти пов'язування ліванського треку з війною проти Тегерана. Під американським тиском Ізраїль ще 19 червня погодився на перемир'я з «Хезболлою», проте спалахи насильства тривають, а саме угруповання виступає проти будь-яких лівано-ізраїльських переговорів та не бере в них участі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп визнав, що під час емоційної телефонної розмови з використанням нецензурної лексики назвав прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу «божевільним».

Обурення американського лідера викликали триваючі бойові дії Ізраїлю в Лівані, які ускладнюють спроби Вашингтона досягти масштабної угоди з Іраном про припинення вогню. Згідно з даними Axios, Трамп також заявив ізраїльському прем'єру, що без його підтримки той опинився б у в'язниці, а дії Тель-Авіву налаштовують світову спільноту проти Ізраїлю. Водночас Трамп підкреслив, що загалом вони з Нетаньягу ладнають.

Як відомо, телефонні переговори між президентом США Дональдом Трампом та прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу виявили глибокі розбіжності стосовно подальшої стратегії дій проти Тегерана. Поки Вашингтон намагається дати шанс дипломатії, єврейська держава наполягає на негайному поверненні до силового сценарію.