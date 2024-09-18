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Поблизу місця мітингу Трампа було знайдено вибухівку? Поліція зробила заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Поблизу місця мітингу Трампа було знайдено вибухівку? Поліція зробила заяву
Кандидат у президенти від Республіканської партії проведе передвиборчий мітинг в Юніондейлі
фото з відкритих джерел

За словами поліцейських, повідомлення про те, що на місці мітингу Трампа було знайдено вибухівку, є безпідставними

Незадовго до проведення мітингу Дональда Трампа на Лонг-Айленді, що на південному сході штату Нью-Йорк, з'явилася інформація про те, що в одному з авто поблизу запланованого місця було знайдено вибухівку. Поліція округу Нассау відреагувала на повідомлення, заявивши, що інформація не відповідає дійсності. Про це повідомляє Newsweek.

«Ми відреагували на підозрілу подію поблизу Колізею Нассау, однак не було знайдено жодного вибухового пристрою. Ми не знаємо, звідки з'явилася ця інформація, але можемо підтвердити, що вибухівки не було виявлено», – повідомив Newsweek офіцер з питань громадської інформації після того, як в інтернеті з'явилося повідомлення про вибуховий пристрій на місці проведення мітингу.

Кандидат у президенти від Республіканської партії проведе передвиборчий мітинг в Юніондейлі, штат Нью-Йорк, у Меморіальному колізеї ветеранів Нассау. Мітинг відбудеться всього через три дні після ймовірного другого замаху на Трампа у Вест-Палм-Біч, штат Флорида.

Комісар поліції округу Нассау Патрік Райдер у своїй заявив, що повідомлення про те, що на місці мітингу Трампа було знайдено вибухівку, є безпідставними.

«Наразі допитується особа, яка, можливо, тренувала собаку-шукача бомб поблизу місця проведення мітингу. Людина з собакою неправдиво повідомила про знайдену вибухівку, і в даний час ця особа затримана поліцією», – зазначив він.

Нагадаємо, неділю у Флориді неподалік гольф-клубу, в якому перебував Трамп, сталася стрілянина. За даними трьох високопоставлених співробітників правоохоронних органів, підозрюваного у спробі замаху на Трампа затримано та ідентифіковано як 58-річного Раяна Уеслі Раута. Він був озброєний штурмовою гвинтівкою та знаходився біля гольф-клубу у Флориді, коли екс-президент грав у гольф у неділю вдень.

Як повідомляється, Раут зміг просунути ствола гвинтівки крізь сітчасту огорожу гольф-клубу. Секретна служба помітила його та відкрила вогонь. Після цього Раут, який так і не встиг вистрілити в Трампа, спробував на машині втекти з місця події, але в результаті був затриманий.

Федеральне бюро розслідувань США розслідує другу ймовірну спробу замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа. Як повідомляє CNN із посиланням на заяву спеціального агента Джеффрі Б. Велтрі з польового офісу ФБР у Маямі, справу розглядають як «надзвичайно серйозну».

До слова, Секретна служба США переглядає заходи безпеки для колишнього президента Дональда Трампа після другої спроби замаху за два місяці. На приватній зустрічі з Трампом в.о. директора Секретної служби Рональд Роу заявив, що для забезпечення безпеки на полях для гольфу можуть знадобитися додаткові заходи.

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Теги: Дональд Трамп мітинг США вибухівка вибори у США

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