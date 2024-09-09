Більшість німців вважають Шольца слабким лідером – опитування ZD

У Німеччині більшість громадян вважає, що чинний канцлер та лідер Соціал-демократичної партії Олаф Шольц не має якостей сильного лідера

Згідно з результатами опитування ZDF-Politbarometer, більшість громадян Німеччини скептично ставляться до лідерських якостей чинного канцлера та голови Соціал-демократичної партії Олафа Шольца.

Зокрема, 77% респондентів вважають його слабким лідером, тоді як лише 17% оцінюють його лідерство позитивно, а 6% не визначились.

Також 65% опитаних незадоволені роботою Шольца на посаді канцлера, на противагу 32%, які оцінюють його діяльність позитивно. Крім того, 74% респондентів вважають, що Шольц не повинен висуватися кандидатом на пост канцлера від Соціал-демократичної партії на наступних виборах.

Критика на адресу Шольца також негативно впливає на сприйняття роботи федерального уряду: 71% респондентів негативно оцінюють його діяльність, тоді як лише 25% задоволені результатами уряду.

Нагадаємо, у Німеччині дрібна тваринка паралізувала роботу аеродрому.