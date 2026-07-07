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Україна запровадила санкції проти постачальників обладнання для російського ВПК: хто в переліку

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Україна запровадила санкції проти постачальників обладнання для російського ВПК: хто в переліку
Україна вдарила санкціями по постачальниках верстатів для ракетного виробництва РФ
фото: росЗМІ

Під обмеження потрапили 30 компаній та 42 фізичні особи, які забезпечували підприємства російського оборонно-промислового комплексу високотехнологічним обладнанням

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти компаній, що постачали обладнання для російських заводів, які виробляють ракети та іншу військову техніку.

Як пояснив у коментарі «Главкому» уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, новий пакет покликаний перекрити Росії доступ до критично важливих технологій.

Хто потрапив під санкції

За словами Власюка, обмеження запроваджено проти компаній, які постачали до російського ВПК високоточні верстати з числовим програмним керуванням (ЧПК), 3D-обладнання, фрезерні, токарні та шліфувальні комплекси, електронні компоненти, а також забезпечували їх монтаж, ремонт і сервісне обслуговування.

До санкційного списку увійшли:

  • «Акмєтрон»;
  • «Євроінтєх»;
  • «Совтєст АТЄ»;
  • «Інвєст-Станко»;
  • «ПромАрсенал»;
  • «СТС Технологія»;
  • «Розумні механічні рішення»;
  • «Робур-Інжиніринг»;
  • «КАМ-Інжиніринг»;
  • «Інтертранс-Комплект» та інші підприємства.

Як зазначив Власюк, саме ці компанії працювали з найбільшими підприємствами російського військово-промислового комплексу, серед яких «Алмаз-Антей», «Вертольоти Росії», «ОДК-Сатурн», «Пермські мотори», «Авангард», «Курганмашзавод» та підприємства держкорпорації «Ростех».

Обходили міжнародні санкції

«Значна частина цих компаній спеціалізується саме на обході міжнародних санкцій. Вони імпортували до Росії іноземне обладнання та комплектуючі, зокрема китайського походження, забезпечували їх введення в експлуатацію, сервісне обслуговування і таким чином допомагали російському оборонному сектору компенсувати втрату доступу до західних технологій», – наголосив Власюк.

Він додав, що Україна синхронізує санкційну політику із союзниками, але водночас розширює її, вводячи обмеження не лише проти компаній, а й проти людей, які керують такими схемами.

Санкції торкнулися й керівників компаній

Під персональні санкції також потрапили:

  • генеральний директор «Акмєтрону» Сергій Прилепський;
  • засновники «Євроінтєху» Ігор та Наталія Кудряшови;
  • засновник «ПромАрсеналу» Валерій Шегуров;
  • керівники «Совтєст АТЄ» Ігор і Валентин Маркови;
  • засновник та генеральний директор «СТС Технології» Альмами Усама Абдулкадер;
  • керівник компанії Андрій Бодягін.

Окремо Власюк звернув увагу на діяльність «СТС Технології».

«Лише за півтора року після початку повномасштабної війни ця компанія імпортувала до Росії військове спорядження китайського виробництва приблизно на 10 млрд рублів. Частина поставок оформлювалася з позначками «для потреб СВО». Це вже не просто бізнес, а безпосереднє забезпечення російської армії», – сказав він.

«Наше завдання – послідовно закривати для Росії не лише канали фінансування війни, а й доступ до технологій та обладнання, які забезпечують функціонування її військово-промислового комплексу. Саме така логіка закладена в цей санкційний пакет», – підсумував радник президента.

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Теги: санкції технології росіяни Владислав Власюк

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