Головна Світ Політика
search button user button menu button

CNN: Трамп поїхав на саміт НАТО із серйозними претензіями до союзників

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
CNN: Трамп поїхав на саміт НАТО із серйозними претензіями до союзників
Трамп поставив НАТО перед новим випробуванням
фото: Reuters

Європейські лідери побоюються непередбачуваної поведінки президента США та сподіваються уникнути нового конфлікту всередині Альянсу

Президент США Дональд Трамп вирушив до Туреччини на саміт НАТО на тлі зростання напруженості у відносинах із європейськими союзниками. У Вашингтоні та країнах Альянсу не виключають, що зустріч може супроводжуватися новими суперечками через позицію американського лідера щодо військової присутності США в Європі та фінансування оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Трамп ставить під сумнів військову присутність США в Європі

Останніми місяцями Трамп дедалі гостріше критикує союзників по НАТО та ставить під сумнів доцільність збереження нинішньої військової присутності США на європейському континенті.

Як стверджують співрозмовники CNN, цієї весни президент США навіть обговорював можливість скорочення американського військового контингенту в Європі приблизно на третину.

«А що, якби я скоротив американські війська в Європі на третину? Чи стало б це правильним сигналом для так званих союзників?» – цитує телеканал слова Трампа, сказані ним під час однієї із закритих розмов.

Невдовзі після цього Пентагон скасував два заплановані розгортання американських військових підрозділів у Європі та розпочав перегляд військової присутності США на континенті.

Пентагон переглядає військову стратегію в Європі

За інформацією CNN, міністр війни США Піт Гегсет спочатку планував оголосити про суттєве скорочення американських сил у Європі. Однак після консультацій в адміністрації президента обмежився заявою про шестимісячний перегляд військової присутності. «Це перевірка, яку деякі країни не пройдуть, а інші пройдуть на відмінно», – заявив Гегсет.

Як зазначає телеканал, додаткову напругу перед самітом створюють заяви Трампа щодо Гренландії, його критика НАТО, а також суперечки із союзниками через військову операцію США проти Ірану.

Європейські союзники намагаються уникнути конфлікту з Трампом

За словами джерел CNN, європейські лідери сподіваються завершити саміт без гучних конфліктів. Для цього вони готові запропонувати нові зобов'язання щодо збільшення оборонних витрат, щоб уникнути відкритого протистояння з американським президентом.

Водночас співрозмовники телеканалу визнають, що ніхто не може гарантувати спокійний перебіг зустрічі. За їхніми словами, останнім часом Трамп неодноразово висловлював невдоволення союзниками по НАТО як публічно, так і під час закритих переговорів.

Нагадаємо, що окремою темою саміту стане війна Росії проти України. Президент України Володимир Зеленський візьме участь у вечері лідерів країн НАТО, а також, як очікується, проведе окрему зустріч із Дональдом Трампом. Європейські союзники мають намір оголосити про нові пакети військової допомоги Україні, сподіваючись продемонструвати Вашингтону свою готовність і надалі підтримувати Київ.

Читайте також:

Теги: США НАТО саміт Дональд Трамп Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна не вступить в ЄС в 2027 році. Чи варто з цього робити трагедію?
Україна не вступить в ЄС в 2027 році. Чи варто з цього робити трагедію?
10 червня, 08:47
Супутникові знімки фіксують нові казарми, склади боєприпасів і колони техніки одразу в кількох стратегічних районах
Фінляндія відреагувала на нарощування військової присутності Росії поблизу кордону
11 червня, 20:23
Трамп: У них не буде ядерної зброї, вони погодилися на це –  її не буде
Трамп заявив, що верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї схвалив угоду зі США
12 червня, 00:11
Іран назвав терміни Трампа щодо миру випробуванням для переговорної команди Тегерану
Іран розкритикував наполегливість Трампа щодо підписання угоди у його день народження
13 червня, 23:13
Генеральний прокурор Флориди подав до суду на TikTok
Флорида подає до суду на TikTok через безпеку дітей
15 червня, 22:46
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Анкара, 22 квітня 2026 року
Ердоган назвав головну мету саміту НАТО в Анкарі
16 червня, 07:57
Україна та ЄС запускають новий етап цифрової інтеграції
Україна та ЄС домовилися про об'єднання державних цифрових систем
15 червня, 21:19
Розміщення портрета чинного президента на державному документі не має прецедентів в американській історії
Трамп помістив себе на паспорт США і підписав: «Будь хорошим»
27 червня, 02:50
Владислав Косиняк-Камиш зробив заяву про вступ України до ЄС
Польща пригрозила блокувати вступ України до ЄС
30 червня, 07:05

Політика

CNN: Трамп поїхав на саміт НАТО із серйозними претензіями до союзників
CNN: Трамп поїхав на саміт НАТО із серйозними претензіями до союзників
Саміт НАТО в Анкарі на тлі масованих атак Росії: чого чекати Україні
Саміт НАТО в Анкарі на тлі масованих атак Росії: чого чекати Україні
До нового конфлікту з Польщею залишилися лічені дні? Буданов зробив тривожний прогноз
До нового конфлікту з Польщею залишилися лічені дні? Буданов зробив тривожний прогноз
Голова Канцелярії Навроцького опинився у базі «Миротворця»
Голова Канцелярії Навроцького опинився у базі «Миротворця»
Питання України розділило лідерів Чехії напередодні саміту НАТО
Питання України розділило лідерів Чехії напередодні саміту НАТО
Переговори щодо МіГ-29 ожили: Польща озвучила умову для України
Переговори щодо МіГ-29 ожили: Польща озвучила умову для України

Новини

Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua