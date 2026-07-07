CNN: Трамп поїхав на саміт НАТО із серйозними претензіями до союзників

Європейські лідери побоюються непередбачуваної поведінки президента США та сподіваються уникнути нового конфлікту всередині Альянсу

Президент США Дональд Трамп вирушив до Туреччини на саміт НАТО на тлі зростання напруженості у відносинах із європейськими союзниками. У Вашингтоні та країнах Альянсу не виключають, що зустріч може супроводжуватися новими суперечками через позицію американського лідера щодо військової присутності США в Європі та фінансування оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Трамп ставить під сумнів військову присутність США в Європі

Останніми місяцями Трамп дедалі гостріше критикує союзників по НАТО та ставить під сумнів доцільність збереження нинішньої військової присутності США на європейському континенті.

Як стверджують співрозмовники CNN, цієї весни президент США навіть обговорював можливість скорочення американського військового контингенту в Європі приблизно на третину.

«А що, якби я скоротив американські війська в Європі на третину? Чи стало б це правильним сигналом для так званих союзників?» – цитує телеканал слова Трампа, сказані ним під час однієї із закритих розмов.

Невдовзі після цього Пентагон скасував два заплановані розгортання американських військових підрозділів у Європі та розпочав перегляд військової присутності США на континенті.

Пентагон переглядає військову стратегію в Європі

За інформацією CNN, міністр війни США Піт Гегсет спочатку планував оголосити про суттєве скорочення американських сил у Європі. Однак після консультацій в адміністрації президента обмежився заявою про шестимісячний перегляд військової присутності. «Це перевірка, яку деякі країни не пройдуть, а інші пройдуть на відмінно», – заявив Гегсет.

Як зазначає телеканал, додаткову напругу перед самітом створюють заяви Трампа щодо Гренландії, його критика НАТО, а також суперечки із союзниками через військову операцію США проти Ірану.

Європейські союзники намагаються уникнути конфлікту з Трампом

За словами джерел CNN, європейські лідери сподіваються завершити саміт без гучних конфліктів. Для цього вони готові запропонувати нові зобов'язання щодо збільшення оборонних витрат, щоб уникнути відкритого протистояння з американським президентом.

Водночас співрозмовники телеканалу визнають, що ніхто не може гарантувати спокійний перебіг зустрічі. За їхніми словами, останнім часом Трамп неодноразово висловлював невдоволення союзниками по НАТО як публічно, так і під час закритих переговорів.

Нагадаємо, що окремою темою саміту стане війна Росії проти України. Президент України Володимир Зеленський візьме участь у вечері лідерів країн НАТО, а також, як очікується, проведе окрему зустріч із Дональдом Трампом. Європейські союзники мають намір оголосити про нові пакети військової допомоги Україні, сподіваючись продемонструвати Вашингтону свою готовність і надалі підтримувати Київ.