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Єврокомісар пояснив, чому Угорщина не зможе завадити ЄС допомагати Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Єврокомісар пояснив, чому Угорщина не зможе завадити ЄС допомагати Україні
Посадовець відкинув чутки про те, що Єврокомісія нібито обговорює поступки Будапешту в обмін на підтримку перегляду бюджету до 2027 року
фото з відкритих джерел

Посадовець уточнив, що Єврокомісія має обхідні шляхи, як домогтися затвердження перегляду бюджету без підтримки Угорщини

Угорщині не вдасться заблокувати збільшення бюджету Європейського союзу, яке передбачає пакет для України у розмірі 50 млрд євро. Про це заявив єврокомісар з питань фінансів Йоханнес Хан, повідомляє EUobserver.

Хан під час свого виступу перед депутатами Європарламенту відкинув чутки у ЗМІ про те, що Єврокомісія нібито обговорює поступки Будапешту у вигляді розморожування частини коштів для Угорщини в обмін на підтримку перегляду бюджету до 2027 року.

«Нас не шантажуватимуть», – наголосив чиновник.

Посадовець уточнив, що Єврокомісія має обхідні шляхи, як домогтися затвердження перегляду бюджету без підтримки Угорщини.

«Ми можемо знайти рішення, яке стосується лише 26 країн-членів (Євросоюзу – «Главком»). Можуть бути певні затримки, якщо нам доведеться вживати різних заходів. Але, зрештою, я впевнений, я переконаний, що нас не зупинити», – додав Хан.

Як повідомлялося, Угорщина готується накласти вето на перспективу вступу України до Європейського союзу на саміті у грудні. На ньому лідери ЄС мають ратифікувати позитивну рекомендацію Єврокомісії щодо початку переговорів про приєднання країни до блоку.

Нагадаємо, лідери Угорщини та Словаччини виступили проти виділення Україні нового пакету допомоги у розмірі 50 млрд євро на саміті ЄС у Брюсселі.

До слова, Угорщина не погодить 12-й пакет санкцій проти Росії, якщо він стосуватиметься газової, нафтової й атомної сфер промисловості РФ.

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Теги: Угорщина Європейський союз

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