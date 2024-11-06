Євросоюз почне будувати бойовий корабель нового покоління

Новітній корабель надійде на озброєння до 2040-го року

Європейський Союз розпочав роботу над бойовим кораблем наступного покоління, який може бути введений в експлуатацію приблизно у 2040-х роках.

Як повідомив виданню «Defense News» очільник морського підрозділу Європейського оборонного агентства Юрген Скрабек, міністри оборони можуть підписати лист про наміри щодо реалізації проєкту вже за два тижні. За його словами, до цього проєкту виявили значний інтерес шість країн, серед яких чотири мають потужний військово-морський флот.

За оцінками, країнам Євросоюзу в майбутньому знадобиться щонайменше тридцять бойових кораблів. Однак Юрген Скрабек сумнівається, що всі ці судна будуть збудовані в межах програми European Combat Vessel, бюджет якої може перевищити 20 мільярдів євро.

Голова Європейської групи військово-морської промисловості Фернандо Мігелес Гарсія зазначає, що мова може йти про створення «корабля-матки», здатного нести безпілотні літальні апарати:

«Нове покоління кораблів повністю відрізнятиметься від тих, що ми маємо зараз, адже умови морської війни сильно змінюються».

Директор Управління концепцій і можливостей військового штабу Євросоюзу Ігнасіо Куартеро додав, що компактне судно повинно бути здатне протистояти «всьому спектру загроз», включно з дронами та гіперзвуковими протикорабельними ракетами.

До слова, Російська Федерація вивела останній сторожовий корабель Чорноморського флоту з окупованого Криму. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Раніше стало відомо, що росіяни пригнали до Севастополя великий десантний корабель «Оленегорський горняк», очевидно для ремонту. Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.