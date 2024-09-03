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Тільки 30% українців в Австрії мають роботу – дослідження

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Тільки 30% українців в Австрії мають роботу – дослідження
Згідно з дослідженням, громадяни України переважно зайняті або частково зайняті у секторі розміщення та харчування, а також у торгівлі, понад третина з них – у Відні
фото з відкритих джерел

Серед громадян України, які проживають в Австрії, працевлаштованими є дуже мало

Згідно з дослідженням, проведеним на замовлення Служби зайнятості Австрії, лише 30% українців, які проживають в країні, мають офіційне працевлаштування.

Генеральний директор служби Йоганнес Копф висловив занепокоєння щодо низького рівня зайнятості українців та закликав більше людей реєструватися як шукачі роботи.

«Приємно, що показники зайнятості українців в Австрії останнім часом знову зросли, але ми все ще не можемо бути задоволені рівнем зайнятості лише близько 30%. І все ще занадто мало переміщених осіб зареєструвалися в AMS як такі, що шукають роботу», – заявив генеральний директор служби Йоганнес Копф.

Статистика показує, що на початок 2024 року в Австрії було зареєстровано близько 81 тисячі громадян України, більшість з яких жінки. Близько 6 тисяч українців зі статусом переміщеної особи зареєстровані у Службі зайнятості, а 21 тисяча мають офіційне працевлаштування.

Українці переважно працюють у сфері розміщення та харчування, а також у торгівлі, переважно у Відні.

Нагадаємо, працевлаштування для українців: Австрія суттєво змінила правила.

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Теги: Австрія біженці

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