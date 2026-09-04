Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Емігрантка дала корисні поради для українців у Німеччині

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Українка розповіла, що знайти житло у Німеччині довго та складно
фото: Рexels.com

Українка дала пораду, як бюджетно подрожувати з Німеччини

Емігрантка Валентина Нечаєва дала чотири поради українцям, які переїхали до Німеччини. Жінка поділилася власним досвідом після кількох років життя в цій країні. Про це пише «Главком» із посиланням на відео блогерки в TikTok.

Мовні курси та Jobcenter

За словами Валентини Нечаєвої, важливо не відмовлятися від мовних курсів та послуг центрів зайнятості. «Німеччина – це країна правил, і якщо сказано, що без знання німецької мови ви не отримаєте гарної, кваліфікованої роботи, то це так і є. Тим паче бонусом ви отримаєте нові круті знайомства», – зауважила українка.

Пошук житла

Валентина Нечаєва радить не погоджуватися на будь-яке житло. Варто приділити час пошуку, попри те, що це нелегко та займає багато часу.

Соціалізація

Українка радить не боятися шукати нові знайомства. Наприклад, через соцмережі. «Ходіть на різноманітні заходи, знайдіть собі нове хобі і не бійтесь шукати друзів так. Чим більше ви розширюєте свій соціум в Німеччині, тим яскравіше ваше життя», – зазначила вона.

Подорожі

Блогерка радить не втрачати можливості подорожувати в інші країни Європи та міста Німеччини. «Не забувайте про лоукост-рейси (бюджетні перельоти, – «Главком»). В більшості європейських країн, в тому числі і в Німеччині, буквально за €20–30 (близько 1-1, 5 тис. грн) ви можете відвідати іншу країну», – додала вона.

Нагадаємо, українка Людмила Русіна, яка наразі мешкає в Німеччині, поділилася своїми враженнями від місцевих законів та звичаїв, які виявилися несподіванкою для багатьох біженців. За її словами, у цій країні свобода та демократія тісно переплітаються із суворими правилами, обмеженнями й чималими штрафами.

Читайте також:

Теги: Німеччина біженці еміграція поради українці за кордоном

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українець назвав вартість життя у Франції «без подорожей, великого шопінгу та інших дорогих покупок»
Українець розповів, скільки насправді коштує життя у Парижі
5 серпня, 18:36
Камінь голоду біля Пірна-Оберпости вважається найбільшим і найвідомішим у Німеччині
Засуха в Європі: з Ельби виринув «камінь голоду» віком понад 300 років
11 серпня, 03:47
Хлопців дістали з озера Занденплас у Нюнспеті, реанімувати їх не вдалося
У Нідерландах потонули двоє українських юнаків
14 серпня, 23:58
Німеччина спростила обмін водійських прав для українців
Німеччина дозволила українцям обмінювати водійські права без іспитів
17 серпня, 20:45
Мігранти дісталися материкової Іспанії
Десятки мігрантів висадилися на іспанському пляжі (відео)
20 серпня, 19:44
Обговорення було закрито, не всі депутати мали можливість висловитися
У Вроцлаві депутати міськради ухвалили резолюцію проти нападів на українців
27 серпня, 15:24
Україна та Німеччина є лідерами Європи у сфері безпеки
Україна передасть Німеччині досвід протидії російським диверсіям – посол
2 вересня, 10:31
Завод VW у Вольфсбурзі, Німеччина
Volkswagen схвалив скорочення 50 тис. робочих місць
Сьогодні, 02:34
Iris-T – сучасний німецький зенітний ракетний комплекс, призначений для протиповітряної оборони та перехоплення повітряних цілей
Німеччина вирішила посилити Україну у відповідь на російську диверсію
Вчора, 15:14

Життя

«Ціни космічні». Українка розкрила мінуси життя у Вроцлаві
«Ціни космічні». Українка розкрила мінуси життя у Вроцлаві
Емігрантка дала корисні поради для українців у Німеччині
Емігрантка дала корисні поради для українців у Німеччині
У США дівчина вийде заміж за брата донора, який врятував їй життя у дитинстві (фото)
У США дівчина вийде заміж за брата донора, який врятував їй життя у дитинстві (фото)
Дозвольте собі змінити темп: найавторитетніший гороскоп на 5 вересня 2026 року
Дозвольте собі змінити темп: найавторитетніший гороскоп на 5 вересня 2026 року
Дональд Трамп розкритикував принца Гаррі та Меган Маркл
Дональд Трамп розкритикував принца Гаррі та Меган Маркл
П’ятниця змусить розставити крапки над «і»: найавторитетніший гороскоп на 4 вересня 2026 року
П’ятниця змусить розставити крапки над «і»: найавторитетніший гороскоп на 4 вересня 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2026
105K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
97K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
85K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

Українцю у справі про підрив «Північних потоків» висунуто нове звинувачення
Сьогодні, 17:41
Єврокомісія відреагувала на рішення Угорщини захищати українських чоловіків
Сьогодні, 17:16
Одесит погрожував убивством дівчатам і змушував їх створювати порно
Сьогодні, 16:40
Росіяни посилили атаки у Вовчанській громаді – прикордонники
Сьогодні, 16:02
Албанія не дозволила зайти в порт танкеру тіньового флоту РФ
Сьогодні, 15:28
ЗСУ уразили місця запуску дронів та командні пункти окупантів – Генштаб
Сьогодні, 14:38

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua