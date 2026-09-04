Емігрантка дала корисні поради для українців у Німеччині

Українка розповіла, що знайти житло у Німеччині довго та складно

Українка дала пораду, як бюджетно подрожувати з Німеччини

Емігрантка Валентина Нечаєва дала чотири поради українцям, які переїхали до Німеччини. Жінка поділилася власним досвідом після кількох років життя в цій країні. Про це пише «Главком» із посиланням на відео блогерки в TikTok.

Мовні курси та Jobcenter

За словами Валентини Нечаєвої, важливо не відмовлятися від мовних курсів та послуг центрів зайнятості. «Німеччина – це країна правил, і якщо сказано, що без знання німецької мови ви не отримаєте гарної, кваліфікованої роботи, то це так і є. Тим паче бонусом ви отримаєте нові круті знайомства», – зауважила українка.

Пошук житла

Валентина Нечаєва радить не погоджуватися на будь-яке житло. Варто приділити час пошуку, попри те, що це нелегко та займає багато часу.

Соціалізація

Українка радить не боятися шукати нові знайомства. Наприклад, через соцмережі. «Ходіть на різноманітні заходи, знайдіть собі нове хобі і не бійтесь шукати друзів так. Чим більше ви розширюєте свій соціум в Німеччині, тим яскравіше ваше життя», – зазначила вона.

Подорожі

Блогерка радить не втрачати можливості подорожувати в інші країни Європи та міста Німеччини. «Не забувайте про лоукост-рейси (бюджетні перельоти, – «Главком»). В більшості європейських країн, в тому числі і в Німеччині, буквально за €20–30 (близько 1-1, 5 тис. грн) ви можете відвідати іншу країну», – додала вона.

Нагадаємо, українка Людмила Русіна, яка наразі мешкає в Німеччині, поділилася своїми враженнями від місцевих законів та звичаїв, які виявилися несподіванкою для багатьох біженців. За її словами, у цій країні свобода та демократія тісно переплітаються із суворими правилами, обмеженнями й чималими штрафами.