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Каспаров пояснив, де схована політична смерть Путіна

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Каспаров пояснив, де схована політична смерть Путіна
Крах путінського режиму почнеться з Криму
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Гаррі Каспаров: «Крим – це сакральний путінський міф»

Немає кримського міфу – нема Путіна. А будь-яка диктатура базується на міфології. Крим – основа путінської міфології після 2014 року. Просування українських військ до Севастополя змінюватиметься громадська думка у Росії. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів російський опозиційний політик Гаррі Каспаров.

Просування ЗСУ вглиб Кримського перешийка, наступ на сході створить іншу політичну ситуацію в Росії. Каспаров вважає, що саме це стане причиною зміни влади в РФ.

«Рано чи пізно це станеться. В Україні це сталося 1994 року. І це принципова відмінність у розвитку України та Росії. Кравчук, програвши вибори, йде. А Єльцин цього ж року, маючи вкрай сумнівні перспективи переобрання (рейтинг – 3%), розпочинає війну у Чечні. Насправді, вже 1994 року російська влада ухвалює рішення, що треба триматися за всяку ціну. А після цього все йде вертикаллю вниз», – пояснює опозиціонер.

Після цього жодних виборів у Росії в найближчій перспективі не буде, тому що вибори відбуваються в країні, в якій існує набір усталених правил, існує домовленість про функціонування демократичних інституцій. Це все потребує часу.

«Ось, скажімо, як було у Сполучених Штатах після перемоги у війні за незалежність? Цей процес зайняв кілька років: написання Конституції, коли всі штати збиралися, обговорювали її. І навіть після цього були не вибори, а фактично акламація Вашингтона, бо одразу було зрозуміло, хто буде лідером», – зазначає Каспаров.

Процес формування всього політичного поля займає чимало часу. Фактично американська демократія почалася 1800 роки, коли Джон Адамс, програвши, пішов. Тому зміна російської влади мирним шляхом – дуже важливий момент, зазначив Гаррі Каспаров.

Нагадаємо, що Путін обрав собі конкурента на президентські вибори, які відбудуться в 2024 році. 

До слова, ЗМІ повідомили, як росіян переконуватимуть проголосувати за Путіна вп’яте.

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Теги: путін Гаррі Каспаров росія Крим

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