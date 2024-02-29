Розслідування катастрофи МН-17: Нідерланди готують новий позов проти Росії

7 липня 2014 року на захопленій проросійськими бойовиками території Донецької області було збито пасажирський авіалайнер Boeing

Розслідування щодо злочинців обійшлося в 53 млн євро

На розслідування катастрофи збитого росіянами літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 над окупованою частиною Донецької області у 2014 році Нідерланди витратили 166 млн євро. Цей рахунок країна збирається виставити Росії. Про це повідомив прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, пише DeStentor.nl.

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Рахункова палата заявила, що розслідування щодо злочинців обійшлося в 53 млн євро. Також Нідерланди витратили 365 євро на чистку плюшевих іграшок загиблих дітей.

Уряд звернувся до Рахункової палати з проханням підготувати витрати на допомогу Нідерландам у справі про державну відповідальність проти Росії.

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Вона зараз перебуває на розгляді в Міжнародній організації цивільної авіації. Нідерланди та Австралія порушили цю справу, щоб, можливо, подати позов про відшкодування збитків проти росіян.

Рахункова палата наголошує, що йдеться про проміжну позицію, це буде оновлюватися щороку.

За 2023 рік буде додано щонайменше 16,5 млн євро. Цю суму держава виділила як компенсацію родичам загиблих.

«Цю компенсацію було призначено тому, що вкрай сумнівно, що злочинці, засуджені нідерландським судом, коли-небудь дійсно виплатять цю суму. Троє чоловіків, двоє росіян і українець, були засуджені до довічного ув'язнення торік за причетність до катастрофи літака. Вони не сидять у в'язниці, а перебувають десь у Росії», – пише видання.

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Рютте подякував уряду за звіт і назвав його кроком до справедливості. «Ця доповідь може призвести до обґрунтованої вимоги компенсації в судовому процесі Нідерландів проти Росії», – заявив він.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року на захопленій проросійськими бойовиками території Донецької області було збито пасажирський авіалайнер Boeing МН17. Тоді загинули всі пасажири та члени екіпажу, а саме 298 осіб.

Окружний суд Гааги 17 листопада оголосив вирок у справі про збитий у 2014 році в небі над Донбасом пасажирський літак рейсу MH17 Малазійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур. Суд заявив про фальсифікацію доказів, наданих російською стороною.

Гаазький суд засудив до довічного ув'язнення (заочно) колишнього «міністра оборони» самопроголошеної «ДНР» Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), колишнього «начальника розвідки «ДНР» Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка.

Родичам жертв присуджується компенсація – троє визнаних винними зобов'язані виплатити родичам пасажирів рейсу МН17 загалом €16 млн.