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Трамп похвалив Джонсона після голосування за допомогу Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Трамп похвалив Джонсона після голосування за допомогу Україні
Трамп назвав спікера Палати представників Джонсона (на фото) «хорошою людиною» після ухвалення законопроєкту про допомогу Україні
фото з відкритих джерел

Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад $60 млрд

Експрезидент США Дональд Трамп публічно підтримав спікера Палати представників Майка Джонсона, який поставив на голосування законопроєкт із додатковою допомогою Україні всупереч опору крайніх правих однопартійців. Про це повідомляє The Guardian.

Говорячи про ставлення до Джонсона, експрезидент США зауважив, що в Палаті представників республіканці зараз мають фактичну перевагу тільки в один голос, і це «не означає, що він (Джонсон – «Главком») може піти і робити все, що йому заманеться».

«Я думаю, що він дуже хороша людина. Ви знаєте, він дуже рішуче підтримав мене щодо НАТО, коли я сказав, що НАТО має заплатити. Я думаю, що він дуже хороша людина. Думаю, він дуже старається», – сказав він.

Трамп також похвалив спікера за те, що той перетворив $9 млрд фінансової допомоги Україні на «прощену позику». 

Як повідомлялося, Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад $60 млрд. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за допомогу Україні 23 квітня, у вівторок. Сенат США має перерву з 19 по 29 квітня, однак сенатори повернуться, щоб ухвалити цей закон.

До відома, президент США Джо Байден провів телефонні розмови щодо допомоги Україні із президентом України Володимиром Зеленським та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Байден у розмові із Зеленським запевнив, що його адміністрація швидко надасть нові пакети допомоги у сфері безпеки для задоволення потреб України на полі бою.

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Теги: Дональд Трамп фінансування США

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