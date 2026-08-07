Трамп розповів, чи бачить Венса своїм наступником

Президент США спростував повідомлення про нібито ухвалене рішення щодо кандидата від республіканців на виборах 2028 року

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не готовий підтримати віцепрезидента Джей Ді Венса як свого наступника на президентських виборах 2028 року. За словами очільника Білого дому, говорити про майбутнього кандидата від Республіканської партії ще надто рано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на New York Post.

Заява Трампа пролунала після повідомлень американських ЗМІ про те, що президент нібито вже визначився зі своїм фаворитом. Стверджувалося, що під час приватних розмов із донорами Республіканської партії він висловлював підтримку Венсу як потенційному кандидату у президенти у 2028 році.

Журналісти безпосередньо запитали Трампа, чи справді він говорив про підтримку свого віцепрезидента. Очільник Білого дому відповів: «Ні».

«Я чув про це деякий час тому. Думаю, він чудовий, але ще занадто рано про це говорити», – заявив Трамп.

Водночас радники та союзники американського президента також скептично поставилися до повідомлень про те, що він уже визначив свого політичного наступника. За їхніми словами, Трамп у приватних розмовах із різними людьми може висловлювати різні позиції, тому його остаточний вибір наразі неочевидний.

Сам Венс раніше жартома відреагував на розмови про президентські вибори 2028 року. Він припустив, що Трамп може використати досвід ведучого реаліті-шоу «Учень» і влаштувати своєрідний публічний конкурс перед тим, як визначитися, кого саме підтримати.

При цьому Венс залишається не єдиним представником нинішньої адміністрації, якого Трамп називав серед потенційних наступників. Раніше президент США також згадував державного секретаря Марко Рубіо.

Нагадаємо, сам Трамп раніше знову порушив питання про можливість залишитися при владі ще на один президентський термін. Він заявив, що нібито «має право» на це через президентські вибори 2020 року, результати яких продовжує ставити під сумнів.