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Колишній віцепрезидент США назвав головні помилки Трампа

Володимир Слюсарь
glavcom.ua
Володимир Слюсарь
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Колишній віцепрезидент США назвав головні помилки Трампа
За словами Майка Пенса, нова економічна політика призведе до інфляції та зашкодить американській економіці
фото з відкритих джерел

Майк Пенс висловив розчарування тим, що президент США вирішив помилувати понад тисячу учасників штурму Капітолію 6 січня 2021 року

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс, який обіймав посаду за першої каденції Дональда Трампа, відкрито висловив розчарування діями нинішнього президента США у другій каденції. Під критику потрапили майже всі великі рішення нової адміністрації Білого дому. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Майк Пенс заявив, що теперішні рішення Дональда Трампа дуже резонують із тими, які за їхньої адміністрації були успішними. Зокрема це стосується «хиткої підтримки України» у війні з Росією, а також, за його словами, «маргіналізації права на життя» через призначення Роберта Ф. Кеннеді-молодшого на посаду міністра охорони здоров'я та соціальних служб. Проте він зазначив, що буде публічно виступати проти, щоб президент США міг почути аргументи, які не може почути від своєї адміністрації.

«Незалежно від того, що чекає на мене в майбутньому, я намагатимусь послідовно відстоювати ті консервативні цінності, які, на мою думку, є не лише правильною політикою для Республіканської партії, але й найкращим шляхом до безмежного майбутнього для американського народу», – сказав Пенс.

Він висловив розчарування тим, що президент США вирішив помилувати понад тисячу учасників штурму Капітолію 6 січня 2021 року, назвавши це «неправильним сигналом» і зневагою до офіцерів, які захищали Конгрес.

Також Майк Пенс стверджує, що підхід першої адміністрації Трампа до торгівлі, включаючи перегляд пакту з Канадою та Мексикою і цільові тарифи на китайський імпорт, був успішним.

Проте, за його словами, зараз Трамп йде зовсім іншим шляхом. «У мене є побоювання, що із закликом президента запровадити широкі тарифи як проти друзів, так і проти ворогів, адміністрація в кінцевому підсумку просуває політику, яка не спрямована на країни, що зловживають нашими торгівельними відносинами, а є, по суті, новою промисловою політикою, яка призведе до інфляції, завдасть шкоди споживачам і, зрештою, зашкодить американській економіці», – заявив він.

Він висловив побоювання, що після 90-денної паузи, яку оголосив Трамп 10 квітня, в економіці США може стати ціновий шок, а також виникнути дефіцит певного продовольства.

Майк Пенс також розійшовся з Трампом у поглядах щодо президента Росії Володимира Путіна після того, як минулого тижня Трамп заявив, що вірить Путіну на слово, що він хоче миру з Україною. «Якщо останні три роки нас чогось і навчили, так це того, що Володимир Путін не хоче миру, він хоче Україну. І той факт, що ми вже майже два місяці дотримуємося угоди про припинення вогню, на яку погодилася Україна, а Росія продовжує зволікати і виправдовуватися, підтверджує це», – сказав Пенс.

Він додав, що Путін «розуміє лише силу». «Я дотримуюся старої доктрини Рейгана, що якщо ви готові боротися з нашими ворогами на своїй землі, ми дамо вам засоби для боротьби з ними там, щоб нам не довелося боротися з ними», – пояснив він.

Крім того, Пенс висловив занепокоєння через призначення Роберта Кеннеді-молодшого міністром охорони здоров’я. На його думку, противник вакцинації й абортів не повинен очолювати відомство, що відповідає за ключові аспекти суспільної безпеки.

Попри критику, Пенс похвалив частину нової адміністрації Трампа – зокрема генеральну прокурорку Пем Бонді та уповноваженого з питань кордону Тома Хомана.

Нагадаємо, що міністр оборони США Піт Хегсет наказав збройним силам, що перебувають на дійсній службі, скоротити 20% своїх чотиризіркових генералів, посиливши скорочення в Пентагоні згідно з політикою адміністрації Трампа.

Також адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає нещодавно укладену угоду з Україною щодо корисних копалин як частину ширшої стратегії впливу на Росію в межах можливих мирних перемовин.

До слова армія США створює мобільні підрозділи у разі війни з Китаєм в Індо-Тихоокеанському регіоні. За словами Тихоокеанського командування армії США, генерала Рональда Кларка, дії Китаю зближують США та їхніх союзників «швидше, ніж будь-коли».

Теги: Дональд Трамп США Майк Пенс Україна

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