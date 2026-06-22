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Війна дісталася російських полів. Фермери поскаржилися на критичну нестачу пального

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Війна дісталася російських полів. Фермери поскаржилися на критичну нестачу пального
Фермери РФ попередили про ризик втрати частини врожаю
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Представники галузі попередили про ризик зриву жнив, тоді як влада РФ продовжила звітувати про повне забезпечення аграрного сектору ресурсами

Російські аграрії напередодні старту жнивної кампанії заявили про гостру нестачу пального та стрімке зростання його вартості. Через це в окремих регіонах РФ виникли ризики зриву збору врожаю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Митуація в російському сільському господарстві продовжила погіршуватися на тлі проблем із забезпеченням паливом. Представники галузі відкрито заявили про нестачу коштів для закупівлі необхідних обсягів дизельного пального та інших ресурсів, потрібних для проведення збиральної кампанії.

Війна дісталася російських полів. Фермери поскаржилися на критичну нестачу пального фото 1
фото: Центр протидії дезінформації при РНБО

У низці регіонів фермери поскаржилися на різке подорожчання пального, яке, за їхніми словами, стало фактично недоступним для багатьох господарств. Аграрії попередили, що за таких умов частина врожаю може залишитися незібраною.

«Ситуація на місцях катастрофічна: аграрії масово заявляють про «непосильну вартість» пального та відкрито попереджають, що через брак коштів вони не зможуть зібрати врожай. Водночас урядові структури і відомства РФ у своїх звітах малюють паралельну реальність про «повне забезпечення галузі пальним», – зазначили у Центрі протидії дезінформації.

Водночас офіційна влада Росії продовжила заявляти про відсутність проблем із забезпеченням аграрного сектору необхідними ресурсами та готовність до проведення жнив.

У ЦПД вважають, що паливна криза стала наслідком пріоритетного спрямування ресурсів на потреби війни та військово-промислового комплексу. За оцінкою Центру, значна частина доступного пального використовується армією або спрямовується на експорт для отримання валютної виручки.

«Усі доступні ресурси спрямовуються або на задоволення потреб військово-промислового комплексу й армії або на «сірий» експорт заради валютної виручки. Цивільний сектор, зокрема сільське господарство, від якого залежить добробут населення, забезпечується за залишковим принципом», – наголосили у Центрі.

Нагадаємо, що дефіцит пального останніми днями зафіксували і в окупованому Криму. 21 червня на півострові повідомляли про повне припинення продажу пального на автозаправних станціях — як за готівку, так і за безготівковим розрахунком та паливними талонами.

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Теги: росія аграрії агресія пальне фермерство

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