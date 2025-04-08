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Росія та США проведуть зустріч у Стамбулі: всі деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Росія та США проведуть зустріч у Стамбулі: всі деталі
Російську делегацію очолить посол РФ у США Олександр Дарчієв
фото: REUTERS/Dmitry Dukhanin

Пєсков: Москва і Вашингтон «докладають неабияких зусиль, щоб вийти на нормалізацію відносин»

Делегації Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації проведуть перемовини у четвер, 10 квітня, у Стамбулі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

Спочатку про дату перемовини заговорив речник Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, зустріч мала відбутись на рівні міністерств іноземних справ.

Пєсков додав, що Москва і Вашингтон «докладають неабияких зусиль, щоб вийти на нормалізацію відносин».

За даними російських медіа, зустріч пройде у Стамбулі і буде присвячена роботі дипмісій. Перемовини стануть другим раундом російсько-американських консультацій.

Російську делегацію очолить посол РФ у США Олександр Дарчієв, а американську – заступниця помічника держсекретаря у справах Євразії Соната Коултер. На зустрічі будуть представники зовнішньополітичних відомств Росії та США.

Нагадаємо, 27 лютого у Стамбулі пройшли переговори між представниками Росії та США, вони тривали понад шість годин.

Як відомо, перша сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася 18 лютого.

Росія відправила на переговори до Саудівської Аравії очільника МЗС Сергія Лаврова та помічника російського диктатора Володимира Путіна Юрія Ушакова. З боку США у переговорах брали участь держсекретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волз і спеціальний посланник Стів Віткофф.

Нагадаємо, російський переговірник Кирило Дмитрієв підтвердив своє перебування у Вашингтоні для зустрічі з представниками адміністрації Трампа для «відновлення діалогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву.

Спецпосланець глави Кремля підтвердив, що 2-3 квітня за дорученням Путіна проводить зустрічі з представниками адміністрації США.

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Теги: Вашингтон Москва переговори Дмитро Пєсков

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