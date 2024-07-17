Очільник швейцарського МЗС розповів Лаврову про Глобальний саміт миру

Зустріч проходила у Нью-Йорку, куди Лавров приїхав через головування Росії у Раді безпеки ООН

Іньяціо Кассіс поінформував Лаврова про український Саміт миру

Міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс провів зустріч з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим. Про це швейцарський міністр написав у X.

Зустріч проходила у Нью-Йорку, куди Лавров приїхав через головування Росії у Раді безпеки ООН.

«У межах головування Росії у Ради Безпеки ООН я зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим та поінформував його про український Саміт миру», – зазначив очільник МЗС Швейцарії.

Нагадаємо, Глобальний саміт миру пройшов 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. На ньому обговорювалась ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір – обмін полоненими та повернення викрадених українських дітей.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський поставив завдання, щоб у листопаді був повністю готовий план для другого Саміту миру, на якому мають бути представники Росії.

До слова, відсутність представників Росії на другому саміті миру, проведення якого анонсував президент України Володимир Зеленський до кінця цього року, не стане перешкодою для реалізації української формули миру, а державу-агресорку буде поставлено перед фактом.