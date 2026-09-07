Два російські винищувачі зіткнулися в небі над Курською областю – ЗМІ

За попередніми даними, інцидент стався під час польоту

Два російські винищувачі Су-35С могли зіткнутися в небі над Курською областю Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише «Главком».

За попередніми даними, інцидент стався під час польоту. Причини зіткнення та можливі наслідки наразі невідомі. Окупанти також не повідомляють, що сталося з екіпажами винищувачів.

Офіційного підтвердження інформації від Міністерства оборони країни-агресора або влади Курської області на момент публікації немає. Тому дані про зіткнення двох літаків поки залишаються непідтвердженими. ЗСУ також не повідомляли про ураження винищувачів на цьому напрямку.

Варто зазначити, що Су-35С – багатоцільовий російський винищувач четвертого покоління. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, Росія використовує ці літаки переважно для прикриття ударних груп винищувачів-бомбардувальників Су-34, наземних військ та військових об'єктів.

Також Су-35С залучають для перехоплення українських безпілотників і крилатих ракет та протидії системам протиповітряної оборони Сил оборони України. Літак може застосовувати високоточне озброєння для ударів по наземних і надводних цілях.

Су-35С має два двигуни, надзвукову швидкість та потужну бортову радіолокаційну систему. Росія продовжує виробляти та передавати ці винищувачі своїм військам: останню партію літаків Об'єднана авіабудівна корпорація РФ передала у серпні 2026 року. Росія активно використовує Су-35С у війні проти України. У червні 2025 року українські Повітряні сили повідомляли про знищення російського Су-35 на Курському напрямку.

Варто нагадати, що уночі оператори Департаменту активних дій Головного управління розвідки уразили російський літак у тимчасово окупованому Криму.