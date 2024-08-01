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Ліквідація лідера ХАМАСу: The New York Times розкрила нові подробиці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Ліквідація лідера ХАМАСу: The New York Times розкрила нові подробиці
Ісмаїла Ганію, який очолював політичний офіс ХАМАСу у Катарі, було вбито під час його візиту до Тегерану
фото: nytimes.com

Унаслідок вибуху було ліквідовано й охоронця лідера ХАМАСу

Лідер ХАМАС Ісмаїл Ганія був убитий у гостьовому будинку внаслідок вибуху бомби, а не ракетного удару, як повідомлялося раніше. Про це повідомляє The New York Times.

П'ять неназваних близькосхідних чиновників розповіли виданню, що вибухівку заклали у гостьовому будинку, який перебуває під управлінням та охороною Корпусу вартових ісламської революції, приблизно два місяці тому.

Джерела журналістів додали, що бомба була приведена в дію дистанційно, щойно було встановлено, що Ганія знаходиться у своїй кімнаті в гостьовому будинку. Внаслідок вибуху було ліквідовано й охоронця лідера ХАМАС.

Ганія, як пише видання, зупинявся у цьому гостьовому будинку вже кілька разів під час візитів до Тегерану.

Журналісти вважають, що відповідальні за вбивство Ганії могли скористатися «прогалиною» в системі безпеки комплексу, який суворо охороняється, що дозволило закласти бомбу і приховувати її протягом багатьох тижнів, перш ніж її застосували.

При цьому, як саме бомба опинилася в будівлі – залишається незрозумілим.

Як розповіли неназвані іранські чиновники, така помилка стала провалом розвідки та безпеки Ірану та величезною ганьбою для Корпусу вартових ісламської революції.

За словами двох іранських чиновників, у сусідньому номері перебував лідер «Палестинського ісламського джихаду» Зіяд аль-Нахала, але його кімната не була серйозно пошкоджена. Це свідчить про точне планування замаху на Ганію.

Нагадаємо, Ісмаїла Ганію, який очолював політичний офіс ХАМАСу у Катарі, було вбито під час його візиту до Тегерану. Там він відвідав інавгурацію президента Ірану Масуда Пазешкіана.

До відома, Державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що США не причетні до вбивства лідера ХАМАС Ісмаїла Ханія, і підтвердив важливість припинення вогню в Газі.

Читайте також: Вбивство лідера ХАМАС. Що далі? 
Теги: ХАМАС

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