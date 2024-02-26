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Туск прокоментував ймовірне погіршення відносин з Україною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Туск прокоментував ймовірне погіршення відносин з Україною
Туск заявив, що дві країни мають знайти спільне рішення, яке усіх влаштує
фото з відкритих джерел

Прем'єр Польщі заявив, що у польсько-українських відносинах з'явився «критичний момент»

Сварка між Україною та Польщею через «зернове питання» стала б найбільшим ідіотизмом в історії взаємин двох країн. Необхідно знайти розв'язання проблеми. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

За словами Туска, зараз немає дефіциту польсько-українських відносин, але є «критичний момент», який стосується експорту української агропродукції до Польщі та інших країн Євросоюзу без мита.

Польський прем'єр розповів, що збереження чинних правил українського експорту є неприйнятним для сотень тисяч фермерів.

Туск зазначив, що дві країни мають знайти таке рішення, яке влаштує Україну, але водночас не зашкодить польським фермерам.

«Я дуже сподіваюся на розуміння. Сподіваюся, що українські політики відмовляться від часом непотрібних емоційних коментарів. Зрозуміло, що це складний момент, ми маємо знайти рішення, але не таке, що могло б нас роз'єднати. Якби ми зараз посварилися і не знайшли рішення у цій справі, це був би найбільший ідіотизм в історії наших народів», – додав прем'єр.

Нагадаємо, у Польщі в четвертий раз за місяць розсипали зерно, що йшло транзитом по залізниці. «Зерно йшло транзитом до порту Гданськ, а потім до інших країн. Четвертий випадок вандалізму на залізничних вокзалах Польщі. Четвертий випадок безкарності та безвідповідальності. Як довго уряд і польська поліція дозволять продовжувати цей вандалізм?», – наголосив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Раніше на польській залізничній станції невідомими особами були пошкоджені три українські зерновози з ріпаком, які прямували транзитом до Гамбурга (Німеччина). 

Як раніше повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з групою міністрів прибув на українсько-польський кордон для зустрічі з польськими посадовцями. Однак вона так і не відбулася.

До слова, перші порушники, які розсипали українське збіжжя з зерновозів на кордоні з Польщею, вже постали перед судом.

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Теги: Польща зерно Дональд Туск фермерський протест

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