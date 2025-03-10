Лукашенко призначив нового премʼєра

Самопроголошений президент Білорусі відправив у відставку премʼєра, який пробув на посаді пʼять років

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відправив у відставку прем’єр-міністра Романа Головченка. Новим главою уряду став Олександр Турчин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Белту»

Турчин був помічником Лукашенка в Гомельській області, керівником апарату Ради міністрів, а згодом його перевели на посаду першого заступника прем'єр-міністра. У 2019 році Турчин очолив Мінський облвиконком.

Колишній глава уряду 51-річний Роман Головченко обіймав посаду прем'єр-міністра Білорусі з червня 2020 року. Тепер він став головою Нацбанку. Попередник Головченка Павел Каллаур пропрацював на цій посаді 10 років.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував свою країну як майданчик для переговорів між Росією та Україною.

Раніше Олександр Лукашенко наказав розпочати пошук рідкісноземельних металів у країні. «Найактуальніша тема. Через відомі обставини зараз у всього світу на слуху тема видобутку рідкоземельних матеріалів. Кажуть, що у нас у відвалах (насип на земляній поверхні із пустих порід - «Главком») є рідкоземельні мінерали. Треба розвідати і решту: і хімія, і нафта, і газ, та інше», – сказав самопроголошений глава держави.

До слова, 26 січня 2025 року в Білорусі відбулися так звані «президентські вибори», результат яких був заздалегідь відомий ще з початку електоральної кампанії.