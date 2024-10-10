Німеччина заборонила в’їзд до країни росіянам, які проводили там проросійські мітинги

Олена Колбаснікова народилася в Україні, а громадянство РФ отримала у 2023 році. Шлунд – корінний росіянин. Обидва переїхали до Німеччини понад 10 років тому

Росіяни просували промосковську позицію у ФРН. За свою діяльність вони отримували гроші від РФ

Німеччина заборонила в’їзд до країни двом росіянам, які влаштовували прокремлівські мітинги у ФРН. Про це повідомляє Reuters.

Мова йде про Олену Колбаснікову та її партнера Макса Шлунда, які після повномасштабного вторгнення Росії в Україну влаштовували мітинги у Німеччині з закликами не допомагати Києву.

Минулоріч, коли Reuters опублікувало розслідування про зв’язки пари з Кремлем, журналісти виявили, що Колбаснікова та Шлунд були серед основних осіб, які просувають проросійську позицію у ФРН. За свою діяльність вони отримували гроші від російського уряду.

У серпні 2023 року німецькі прокурори провели обшук у домі пари неподалік Кельна, на північному заході Німеччини. Раніше агентство повідомляло, що Колбаснікова та Шлунд придбали рації, навушники та телефони для російських військових, які воюють в Україні. Кошти на це вони зібрали серед прихильників РФ у Німеччині.

У червні 2024 року пара через свого адвоката повідомила, що виїхала з Німеччини до Росії через «дискримінаційну кампанію проти росіян».

Цього тижня Колбаснікова у своєму телеграм-каналі опублікувала повідомлення, що їй та Шлунду заборонили в’їзд до Німеччини. Заборона діятиме 20 років. Причина заборони – загроза безпеці ФРН з боку пари. Вона опублікувала відео, у якому показала лист від адміністрації Кельна, де й написано про заборону в’їзду.

У прокуратурі та адміністрації Кельна від коментарів відмовились.

Прикметно, що Олена Колбаснікова народилася в Україні, а російське громадянство отримала лише у 2023 році. Шлунд – корінний росіянин. Обидва переїхали до Німеччини понад 10 років тому.

Нагадаємо, Німеччина передала Україні нові системи протиповітряної оборони Iris-T. Йдеться про зенітно-ракетні комплекси середньої дальності (SLM), а також малої дальності (SLS).

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу Україні ще 17 систем Iris-T до семи, які вже отримали ЗСУ. За словами Шольца, Німеччина замовила у компанії Diehl Defence GmbH & Co. KG ще 22 системи Iris-T. П'ять з них призначені для Бундесверу, а 17 – для України. Канцлер зазначив, що сім уже переданих Україні батарей Iris-T допомогли збити понад 250 російських ракет та безпілотників. Чотири системи буде відправлено до кінця цього року, а решту - починаючи з наступного, пообіцяв голова німецького уряду.