Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Німеччина заборонила в’їзд до країни росіянам, які проводили там проросійські мітинги

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Німеччина заборонила в’їзд до країни росіянам, які проводили там проросійські мітинги
Олена Колбаснікова народилася в Україні, а громадянство РФ отримала у 2023 році. Шлунд – корінний росіянин. Обидва переїхали до Німеччини понад 10 років тому
фото: Reuters

Росіяни просували промосковську позицію у ФРН. За свою діяльність вони отримували гроші від РФ

Німеччина заборонила в’їзд до країни двом росіянам, які влаштовували прокремлівські мітинги у ФРН. Про це повідомляє Reuters.

Мова йде про Олену Колбаснікову та її партнера Макса Шлунда, які після повномасштабного вторгнення Росії в Україну влаштовували мітинги у Німеччині з закликами не допомагати Києву.

Минулоріч, коли Reuters опублікувало розслідування про зв’язки пари з Кремлем, журналісти виявили, що Колбаснікова та Шлунд були серед основних осіб, які просувають проросійську позицію у ФРН. За свою діяльність вони отримували гроші від російського уряду.

У серпні 2023 року німецькі прокурори провели обшук у домі пари неподалік Кельна, на північному заході Німеччини. Раніше агентство повідомляло, що Колбаснікова та Шлунд придбали рації, навушники та телефони для російських військових, які воюють в Україні. Кошти на це вони зібрали серед прихильників РФ у Німеччині.

У червні 2024 року пара через свого адвоката повідомила, що виїхала з Німеччини до Росії через «дискримінаційну кампанію проти росіян».

Цього тижня Колбаснікова у своєму телеграм-каналі опублікувала повідомлення, що їй та Шлунду заборонили в’їзд до Німеччини. Заборона діятиме 20 років. Причина заборони – загроза безпеці ФРН з боку пари. Вона опублікувала відео, у якому показала лист від адміністрації Кельна, де й написано про заборону в’їзду.

У прокуратурі та адміністрації Кельна від коментарів відмовились.

Прикметно, що Олена Колбаснікова народилася в Україні, а російське громадянство отримала лише у 2023 році. Шлунд – корінний росіянин. Обидва переїхали до Німеччини понад 10 років тому.

Нагадаємо, Німеччина передала Україні нові системи протиповітряної оборони Iris-T. Йдеться про зенітно-ракетні комплекси середньої дальності (SLM), а також малої дальності (SLS).

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу Україні ще 17 систем Iris-T до семи, які вже отримали ЗСУ.  За словами Шольца, Німеччина замовила у компанії Diehl Defence GmbH & Co. KG ще 22 системи Iris-T. П'ять з них призначені для Бундесверу, а 17 – для України. Канцлер зазначив, що сім уже переданих Україні батарей Iris-T допомогли збити понад 250 російських ракет та безпілотників. Чотири системи буде відправлено до кінця цього року, а решту - починаючи з наступного, пообіцяв голова німецького уряду.

Читайте також:

Теги: відео громадянство розслідування прокурор гроші Німеччина обшук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Дрездені велика частина мосту Кароли обвалилася в Ельбу рано вранці в середу
У Дрездені обвалився один із найважливіших мостів на Ельбі (відео)
11 вересня, 09:54
У столиці можна отримати до 75% компенсації від вартості генератора
Хто може отримати компенсацію за купівлю генератора: роз’яснення
15 вересня, 07:52
Директор Центру протидії дезінформації повідомив, що наскладі у Торопці Тверської області росіяни зберігали ракети до «Град»
Знищення ракетного арсеналу та евакуація населення: що відомо про влучання в Торопець
18 вересня, 10:02
Зеленський відвідав Скрентонський завод боєприпасів у США (фото)
Зеленський відвідав Скрентонський завод боєприпасів у США (фото)
23 вересня, 03:28
Віктора Януковича недолюблювали у західних регіонах
20 років легендарному «замаху»: де зараз активіст, який кинув яйцем у Януковича
24 вересня, 05:41
Президент США приїде до Німеччини з 10 по 12 жовтня
Берлін готує зустріч лідерів чотирьох країн щодо підтримки України – Der Spiegel
24 вересня, 22:06
ЗСУ зуміли відбити атаку російської колони
На Куп’янському напрямку ЗСУ атакувала колона з 50 одиниць техніки: як завершився бій
28 вересня, 18:21
За даними НБУ, нововведення позначиться лише на 2% банківських клієнтів
Відсьогодні діє ліміт на карткові перекази
1 жовтня, 11:46
Робін Вагенер наголосив, що трансформація Росії має починатися із запиту російського суспільства
Депутат Бундестагу «відкрив очі» російській опозиції
4 жовтня, 07:45

Соціум

Німеччина заборонила в’їзд до країни росіянам, які проводили там проросійські мітинги
Німеччина заборонила в’їзд до країни росіянам, які проводили там проросійські мітинги
«Мене замовили»: Кадиров заявив, що його хочуть вбити і оголосив кровну помсту
«Мене замовили»: Кадиров заявив, що його хочуть вбити і оголосив кровну помсту
У польській Медиці сталася ДТП з українцями, є загиблі та поранені
У польській Медиці сталася ДТП з українцями, є загиблі та поранені
Ураган «Мілтон» досяг штату Флорида: що наразі відомо
Ураган «Мілтон» досяг штату Флорида: що наразі відомо
Запуск нової системи в'їзду до країн Євросоюзу втретє відтерміновано
Запуск нової системи в'їзду до країн Євросоюзу втретє відтерміновано
Ураган «Мілтон» у прямому етері. Трансляція зі штату Флорида
Ураган «Мілтон» у прямому етері. Трансляція зі штату Флорида

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 жовтня: ситуація на фронті
31K
СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 жовтня 2024
9985
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8139
Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
7874
Ураган «Мілтон» у прямому етері. Трансляція зі штату Флорида

Новини

Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Новий опалювальний сезон. Який тариф буде у тих, хто має електроопалення
Сьогодні, 07:00
Сонячно і практично без опадів: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 06:00
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
В опалювальний сезон працюватимуть усі дев’ять енергоблоків АЕС, розташованих на підконтрольній території
Вчора, 20:17
СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
Вчора, 16:17

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua