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Трамп засекретив місію директора ЦРУ у Москві навіть від своїх помічників

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Трамп засекретив місію директора ЦРУ у Москві навіть від своїх помічників
Директор ЦРУ Джон Реткліфф став таємним посланцем Трампа у Москві
фото: АР

Реткліффа обрали посередником через його контакти з російськими спецслужбами та близькість до президента США, а до Кремля він повіз окреме послання

Президент США Дональд Трамп особисто ініціював візит директора Центрального розвідувального управління Джона Реткліффа до Москви. Поїздку готували в умовах настільки суворої секретності, що про неї не знали навіть деякі високопоставлені помічники американського лідера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

За даними видання, адміністрація Трампа свідомо обмежила коло посадовців, поінформованих про поїздку директора ЦРУ. Зазвичай про закордонні місії такого рівня заздалегідь знають відповідні радники Білого дому та військове керівництво США.

Ініціатором відрядження Реткліффа до російської столиці був безпосередньо Трамп. WSJ вважає, що таким чином Вашингтон продемонстрував готовність знову активізувати прямі контакти з Москвою після того, як попередні спроби США просунути переговори про завершення російсько-української війни не дали бажаного результату.

Вибір Реткліффа для такої місії був невипадковим. Директор ЦРУ має давні контакти з представниками російських спецслужб, входить до близького кола Трампа та вже був залучений до контактів між Вашингтоном і Москвою, зокрема до питань обміну.

Це дає очільнику ЦРУ певні переваги як неформальному посереднику, оскільки він може вести переговори через канали спецслужб і водночас безпосередньо представляти позицію американського президента.

Одним із завдань Реткліффа було донести до російської сторони, що прагнення Трампа домогтися припинення війни не означає готовності Вашингтона дистанціюватися від європейських союзників.

«Реткліфф особисто передав Кремлю сигнал про те, що миротворчі зусилля Трампа не означають послаблення американських зобов'язань перед європейськими союзниками», – заявив колишній високопоставлений співробітник американської розвідки Джей Сі Лінтзеніч.

Таким чином, поїздка директора ЦРУ стала одним із найбільш закритих каналів контактів між адміністрацією Трампа та Москвою. При цьому Білий дім намагався одночасно відновити комунікацію з російською стороною та не допустити трактування таких переговорів як готовності США піти на поступки коштом своїх союзників.

Нагадаємо, директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив неанонсований візит до Москви 25 серпня. Пізніше директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін підтвердив особисту зустріч із керівником ЦРУ. За його словами, сторони обговорювали питання, які належать до компетенції розвідувальних служб, однак конкретний зміст переговорів він не розкрив.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов також заявив, що Києву було відомо про поїздку Реткліффа. Він підтвердив, що війна Росії проти України була однією з тем контактів Вашингтона та Москви, однак закликав не робити передчасних висновків за результатами зустрічей.

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Теги: росія США ЦРУ

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