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Британія планує перезавантажити відносини з ЄС після Brexit

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Британія планує перезавантажити відносини з ЄС після Brexit
Стармер: Ми зробимо ще один крок уперед, що принесе ще більше переваг для Сполученого Королівства
фото: Reuters

Велика Британія намагається перезавантажити відносини з ЄС після референдуму про Brexit 23 червня 2016 року

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та високопосадовці ЄС, включаючи президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, зустрінуться для обговорення тісніших зв'язків на своєму першому офіційному саміті після Brexit. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Як зазначає видання, з моменту призначення на посаду прем'єр-міністра Кір Стармер прагне перезавантажити відносини з ЄС після років напруженості, що виникла після референдуму про Brexit у Великій Британії 23 червня 2016 року.

Відносини після Brexit регулювалися торговельною угодою, укладеною тодішнім прем'єр-міністром Борисом Джонсоном. Стармер вважає, що її можна покращити таким чином, щоб стимулювати торгівлю та зміцнити безпеку.

Раніше Стармер заявив, що угода з ЄС буде досягнута після торговельних угод, які Велика Британія уклала останніми тижнями з Індією та США.

«Ми зробимо ще один крок уперед, що принесе ще більше переваг для Сполученого Королівства завдяки зміцненню партнерства з Європейським Союзом», – зазначив Стармер. «Це буде добре для наших робочих місць, добре для наших рахунків і добре для наших кордонів».

Стармер, який на референдумі виступав за те, щоб Велика Британія залишилася в ЄС, а згодом домагався другого голосування, заявив, що хоче кращої угоди з блоком із 27 країн, яка сприятиме торгівлі між двома сторонами та зміцнить співпрацю у сфері безпеки, зокрема у сфері оборонних закупівель.

Переговори щодо зміцнення зв'язків зосереджені переважно на безпеці та обороні, а також на плані мобільності молоді , який дозволить молодим британцям та європейцям тимчасово жити та працювати на території одне одного. Подібні угоди Велика Британія вже має з Австралією та Канадою.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що уряд має намір скоротити кількість мігрантів, що прибувають до країни, до 2029 року і посилити правила отримання посвідки на проживання.

Опитування показують, більшість британців вважають рівень імміграції занадто високим. Наприклад, у 2023 році 69% респондентів були незадоволені діями уряду у цій сфері.

Кір Стармер наголошує, що високий рівень міграції надає навантаження на систему охорони здоров'я, ринок нерухомості та інші сфери. Хоча мігранти роблять значний внесок в економіку Британії, уряд планує знизити залежність від іноземної робочої сили та інвестувати у навчання місцевих працівників.

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Теги: Brexit Велика Британія Європейський союз

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