Міністр у справах ветеранів Лапутіна подала у відставку
До Верховної Ради України надійшла заява від Юлії Лапутіної про відставку з посади
Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна написала заяву про відставку. Про це повідомляє Верховна Рада.
«До Верховної Ради України надійшла заява від Юлії Лапутіної про відставку з посади міністра у справах ветеранів України. Заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні, як зафіксували аналітики за результатами онлайн-опитування «Портрет ветерана», спостерігається тенденція до погіршення ставлення суспільства до ветеранів російсько-української війни та негативним оцінками з боку самих військових та ветеранів виконання державою зобов’язань перед ними.
У повідомлені йдеться про те, що ветерани, які перейшли до цивільного життя, переважно сприймають до них ставлення як негативне. Під час опитування у жовтня 2023 року 9,8% заявило, що суспільство їх «зовсім не поважає».
Раніше Громадська рада при Міністерстві у справах ветеранів закликала Юлію Лапутіну піти у відставку з посади міністра.
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