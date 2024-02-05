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Міністр у справах ветеранів Лапутіна подала у відставку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міністр у справах ветеранів Лапутіна подала у відставку
Як заявляли представники Руху ветеранів України, за час перебування Лапутіної на посаді міністра «ветеранів перестали чути та вирішувати їх нагальні потреби»
фото: mva.gov.ua/Мінветеранів

До Верховної Ради України надійшла заява від Юлії Лапутіної про відставку з посади

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна написала заяву про відставку. Про це повідомляє Верховна Рада.

«До Верховної Ради України надійшла заява від Юлії Лапутіної про відставку з посади міністра у справах ветеранів України. Заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні», – йдеться в повідомленні.

Лапутіна написала заяву на звільнення
Лапутіна написала заяву на звільнення
фото: Telegram/Верховна Рада

Нагадаємо, в Україні, як зафіксували аналітики за результатами онлайн-опитування «Портрет ветерана», спостерігається тенденція до погіршення ставлення суспільства до ветеранів російсько-української війни та негативним оцінками з боку самих військових та ветеранів виконання державою зобов’язань перед ними.

У повідомлені йдеться про те, що ветерани, які перейшли до цивільного життя, переважно сприймають до них ставлення як негативне. Під час опитування у жовтня 2023 року 9,8% заявило, що суспільство їх «зовсім не поважає».

Раніше Громадська рада при Міністерстві у справах ветеранів закликала Юлію Лапутіну піти у відставку з посади міністра. 

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Теги: міністр Міністерство у справах ветеранів Юлія Лапутіна

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