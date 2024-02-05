Міністр у справах ветеранів Лапутіна подала у відставку

Як заявляли представники Руху ветеранів України, за час перебування Лапутіної на посаді міністра «ветеранів перестали чути та вирішувати їх нагальні потреби»

До Верховної Ради України надійшла заява від Юлії Лапутіної про відставку з посади

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна написала заяву про відставку. Про це повідомляє Верховна Рада.

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«До Верховної Ради України надійшла заява від Юлії Лапутіної про відставку з посади міністра у справах ветеранів України. Заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні», – йдеться в повідомленні.

Лапутіна написала заяву на звільнення фото: Telegram/Верховна Рада

Нагадаємо, в Україні, як зафіксували аналітики за результатами онлайн-опитування «Портрет ветерана», спостерігається тенденція до погіршення ставлення суспільства до ветеранів російсько-української війни та негативним оцінками з боку самих військових та ветеранів виконання державою зобов’язань перед ними.

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У повідомлені йдеться про те, що ветерани, які перейшли до цивільного життя, переважно сприймають до них ставлення як негативне. Під час опитування у жовтня 2023 року 9,8% заявило, що суспільство їх «зовсім не поважає».

Раніше Громадська рада при Міністерстві у справах ветеранів закликала Юлію Лапутіну піти у відставку з посади міністра.