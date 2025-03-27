На саміті «коаліції охочих» політики обговорюватимуть нагальні потреби ЗСУ та майбутні гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт «коаліції охочих». У Парижі лідери країн обговорять спільні зусилля для припинення вогню в Україні, модель майбутньої української армії та можливість розміщення контингенту у разі перемир'я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Володимира Зеленського зустрів президент Франції Емануель Макрон. Згодом політики та премʼєр Британії Кір Стармер провели коротку розмову в Єлисейському палаці.

Зеленського зустрів президент Франції фото: Reuters

На заході присутні лідери близько 30 країн, серед яких європейські держави, а також Туреччина та Канада, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2 млрд євро.

За підсумками саміту планується спільна пресконференція лідерів.

Нагадаємо, саміт «коаліції охочих» щодо врегулювання ситуації в Україні відбудеться в Парижі в четвер, 27 березня. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що план «коаліції охочих», ініційований Лондоном і Парижем, переходить в «оперативну фазу».

Згідно зі спільним планом Стармера і Макрона, перший етап врегулювання передбачає місячне перемир’я в повітрі, на морі та у сфері енергетичної інфраструктури. На другому етапі планується розміщення миротворчого контингенту на території України.

До слова, президент Франції Емманюель Макрон оголосив про новий пакет військової підтримки України на €2 млрд.