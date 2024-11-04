Вибори в Молдові: Центральна виборча комісія завершила підрахунок голосів

За Майю Санду проголосували майже 930 тис. громадян Молдови

Майя Санду перемогла Олександра Стояногло з різницею понад 10%

Центральна виборча комісія Молдови підрахувала 100% бюлетенів після другого туру виборів, який пройшов у країні 3 листопада. Президентка Майя Санду виграла вибори, набравши 55,33% голосів.

Згідно з даними ЦВК, за Санду проголосували майже 930 тис. громадян Молдови. Натомість її опонент, ексгенпрокурор Олександр Стояногло, набрав 750 тис. голосів (44,64%).

Майя Санду виграла президентські вибори в Молдові скріншот

Нагадаємо, Молдова завершила підрахунок голосів на президентських виборах. Учергове результати вибори в Молдові визначила діаспора.

Напередодні в Молдові завершилося голосування у другому турі президентських виборів, на яких чинна президентка та ініціаторка зміцнення зв'язків із Європою Майя Санду змагалась з колишнім генпрокурором Олександром Стояногло – його вважають прихильником зближення з Росією.

Згодом Санду звернулася до діаспори. Відео вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Також у ході голосування правоохоронці повідомляли, що на виборах президента Молдови зафіксовано понад пів сотні порушень.

До слова, президент Володимир Зеленський мав телефонну розмову з президенткою Молдови Майєю Санду, під час якої привітав її з перемогою на виборах.