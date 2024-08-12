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10 перевізників переправляли чоловіків за кордон: як їх покарали

Ірина Міллер
glavcom.ua
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10 перевізників переправляли чоловіків за кордон: як їх покарали
фото з відкритих джерел

За даними прикордонників, ці перевізники причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон

В Україні 10 перевізників відключили від системи  «Шлях» за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону. Про це повідомляє пресслужба «Укртрансбезпеки».  

Як зазначається, відповідно до постанови Кабміну №57 від 27 січня 1995 року, від системи «Шлях» строком на три місяці відключили таких перевізників:

  • ФОП Стадник Валерій Олексійович;
  • ФОП Соляник Людмила Володимирівна;
  • ФОП Постільга Степан Віталійович;
  • ФОП Пономаренко Віталій Анатолійович;
  • ФОП Локаткіна Катерина Володимирівна;
  • ФОП Левко Михайло Васильович;
  • ФОП Жигаленко Ігор Володимирович;
  • ФОП Вітенко Ігор Дмитрович;
  • ТОВ «ДМ-ТЛК»;
  • ТОВ «Гуд Карс».

За даними ДПСУ, ці перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

«Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону», – зазначили в «Укртрансбезпеці».   

Нагадаємо, водії, які здійснюють міжнародні перевезення чи доставку гуманітарних вантажів, можуть виїжджати за кордон за системою «Шлях». Через цей сервіс співробітники Держприкордонслужби здійснюють перевірку чоловіків 18-60 років. 

Нагадаємо, Львівська обласна військова адміністрація надала список громадських організацій і благодійних фондів, чиї водії порушили строки перебування за кордоном. Про це повідомляє NGL.media.

До слова, із початку повномасштабного вторгнення Росії троє колишніх народних депутатів Верховної Ради перетнули кордон по системі «Шлях» під виглядом волонтерів, які їдуть за гуманітарною допомогою, а потім не повернулися в Україну. Про це йдеться у розслідуванні NGL.media.

Читайте також: Корупційний «Шлях». Список чиновників, які зайнялися вимаганням грошей
Теги: кордон перевезення правила ухилянти

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