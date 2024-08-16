Приголомшливо дурне рішення: The Telegraph назвала прорахунок Путіна на Курщині

На тлі дедалі гучніших закликів до переговорів Україна може спланувати ще одну раптову атаку і тим самим посилити свої козирі

Рішення російської влади залишити без належної охорони частину кордону у Курській області було великою стратегічною помилкою. Українська операція у Курській області показала, що несподіванки на війні знову повернулися. Про це пише заступник редактора The Telegraph Домінік Ніколс аналізуючи українську тактику.

Журналіст вказує, що наразі війська Києва утримують близько 1000 кв. км території всередині Росії. За останні сім днів вони захопили більше території, ніж Росія за останній рік. Кремль був вимушений оголосити надзвичайний стан у Курській і Білгородській області.

«Москва залишила більшу частину кордону без охорони – приголомшливо дурне і самовпевнене рішення. До того ж українці знають, що російська армія найбільш слабка, коли їй доводиться швидко реагувати. Улюблена Кремлем жорстка модель керівництва згори донизу, що уповільнює ухвалення рішень і перешкоджає самостійному мисленню і діям, знає тільки масу і виснаження»‎, – йдеться в огляді.

Автор підкреслює, що армія РФ не може пристосуватися до темпу на полі бою. За його словами, тактика України і несподіванка, з якою її було застосовано, може не протриматися й тижня, але це й не потрібно. ЗСУ вже довели, що такі речі можна зробити і можуть використати досвід на інших напрямках.

Журналіст розповідає, що у вказаному випадку сухопутні війська Києва діють, як морська ударна група, що має змогу завдавати удари вздовж та впоперек узбережжя. Противник ніколи не знає точно, де буде наступний удар. Це дієвий спосіб для України тримати Росію у напрузі.

Путіна також має турбувати те, що Україна продемонструвала здатність застосовувати маневр з використанням комбінованих озброєнь, за якого танки, піхота, інженери можуть діяти узгоджено і не перетворюватися на «безладну кашу». Оглядач підкреслює, що це додасть впевненості не тільки київським військам і всьому українському суспільству, а й західним спонсорам. Вони зможуть побачити віддачу від своїх інвестицій у військову техніку.

Якщо показати, що російську армію можна перемогти у польових умовах, то на тлі дедалі гучніших закликів до переговорів Україна може спланувати ще одну раптову атаку і тим самим посилити свої козирі.

До відома, головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що Росія досі намагається сформувати реакцію на операцію України у Курській області, але поки що ця реакція була повільною і розсіяною.

Нагадаємо, на підконтрольній Україні території Курської області було створено військову комендатуру. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За словами Сирського, ЗСУ взяли під контроль 82 населених пункти і просунулись на 35 км і контролюють понад тисячу квадратних кілометрів території РФ.